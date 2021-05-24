24.05.2021 10:00

"Мы все трусимся уже – и я, и Ринат Ахметов", - Суркис иронично ответил Ярославскому относительно возрождения «Металлиста»

Президент «Динамо» Игорь Суркис интервью «Профутбол Digital» прокомментировал намерение Александра Ярославского возродить «Металлист».

"Украина – футбольная страна, и слава Богу, что мы пришли к тому формату, который был ранее. Борьба будет идти в верхней части турнирной таблице, в нижней, два клуба вылетают, два клуба выходят в Премьер-лигу. «Металл» там рвется, мы все трусимся уже – и я, и Ринат Леонидович не спит по ночам уже. (улыбается).

Я знаю, что Александр Владиленович очень любит футбол, и он вкладывал всего себя в футболе. Когда он продавал клуб, мне казалось, что ему надоело и он себя исчерпал. Но, как оказывается, его принудительно заставили продать – это другое дело. Теперь он возвращается в футбол, и мы ждем встреч с ним на футбольном поле", - сказал Игорь Суркис.

Ранее, в интервью спортивному изданию Football Hub Александр Ярославский заявлял про амбициозные планы «Металлиста» на Лигу Европы:

"Мы вернем бренд «Металлиста». В первой лиге уже будет не «Металл», а «Металлист». Это будет уже не тот «Металл", он будет другой. О бюджете клуба идет речь все время. Он будет достаточным, чтобы «Металлист» играл в Лиге Европы и, надеюсь, Лиге чемпионов." - рассказал Ярославский.

Напомним, «Металл» досрочно вышел в Первую лигу. Команда Александра Кучера с 59 очками уверенно лидирует в группе Б Второй лиги и опережает второй Кривбасс на 12 очков.

Стоит отметить, что 25 апреля «Металлист» был признан банкротом. Хозяйственный суд Харьковской области сделал возможной ликвидацию клуба у прежнего владельца Сергея Курченко.