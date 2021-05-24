24.05.2021 09:37

Украина - Бахрейн – 1:1. Футбольные болельщики устроили танцы в центре Харькова

В субботу, 23 мая, на харьковском стадионе «Металлист» прошел товарищеский матч сборных Украины и Бахрейна.





Сборные Украины и Бахрейна сыграли вничью – 1:1.



Все годы были реализованы во втором тайме. Сначала на 75-й минуте Сайед Дхия из сборной Бахрейна реализовал пенальти.



В конце матча Виктор Цыганков сравнял счет, забив матч в ворота противника в компенсированное ко второму тайму время.



После товарищеского футбольного матча сборных Украины и Бахрейна болельщики устроили танцы у входа в метро «Университет».



