Украина - Бахрейн – 1:1. Футбольные болельщики устроили танцы в центре Харькова

В субботу, 23 мая, на харьковском стадионе «Металлист» прошел товарищеский матч сборных Украины и Бахрейна.
Сборные Украины и Бахрейна сыграли вничью – 1:1.
Все годы были реализованы во втором тайме. Сначала на 75-й минуте Сайед Дхия из сборной Бахрейна реализовал пенальти.
В конце матча Виктор Цыганков сравнял счет, забив матч в ворота противника в компенсированное ко второму тайму время.
После товарищеского футбольного матча сборных Украины и Бахрейна болельщики устроили танцы у входа в метро «Университет».
Звезды склоняют к активным действиям, однако организм активно противится этому порыву. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету.
Выходные прошли – и в Харьков вернутся тучи. Ночью местами кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, местами гроза.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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