Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Рыбные браконьеры идут на дело с лесковыми сетями и экранами: в Харькове и за городом поймали нарушителей
24.05.2021  09:12   

Рыбные браконьеры идут на дело с лесковыми сетями и экранами: в Харькове и за городом поймали нарушителей

Три нарушения правил рыболовства зафиксировали государтвенные инспекторы за сутки.

На Оскольском водохранилище поймали рыбных браконьеров

Рейды проходили 20 мая в Основянском районе Харькова, и на воде в Купянском районе, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.

Первого нарушител обнаружили около четырех часов дня Оскольском водохранилище возле с. Глушковка Купянского района. Рыбак с запрещенной лесковой сеткой поймал 18 серебристых карасей и аять лещей общим весом 5 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 1156 грн.

Позже, в 17.30, на реке Оскол у пгт Купянск-Узловой задержан мужчина, который двуля лесковыми экранами поймвал ролтора килограмма рыбы: 18 уклеек и одного окуня. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 323 грн.

На Оскольском водохранилище поймали рыбных браконьеров

В тот же день, в 18.15 на реке Лопань в Харькове задержаны двое мужчин с лесковым экраном. Их улов состоял из 10 карасей серебристых и 7 штук плотвы. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составила 2,5 кг, а насесенный рыбному хозяйству Украины ущерб – 765 грн.

На всех нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.05 Криминал и происшествия Незаконный улов под Харьковом оценили в тысячу гривен за килограмм 11.05 Криминал и происшествия Мешки бесхозной рыбы нашли на берегу водоема 07.05 Криминал и происшествия В нерест из Печенежского водохранилища выловили центнеры рыбы (ФОТО)
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 