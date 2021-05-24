Три нарушения правил рыболовства зафиксировали государтвенные инспекторы за сутки.
Рейды проходили 20 мая в Основянском районе Харькова, и на воде в Купянском районе, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.
Первого нарушител обнаружили около четырех часов дня Оскольском водохранилище возле с. Глушковка Купянского района. Рыбак с запрещенной лесковой сеткой поймал 18 серебристых карасей и аять лещей общим весом 5 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 1156 грн.
Позже, в 17.30, на реке Оскол у пгт Купянск-Узловой задержан мужчина, который двуля лесковыми экранами поймвал ролтора килограмма рыбы: 18 уклеек и одного окуня. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 323 грн.
В тот же день, в 18.15 на реке Лопань в Харькове задержаны двое мужчин с лесковым экраном. Их улов состоял из 10 карасей серебристых и 7 штук плотвы. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составила 2,5 кг, а насесенный рыбному хозяйству Украины ущерб – 765 грн.
На всех нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты.
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