24.05.2021 08:33

Аварийные отключения воды в Харькове 24 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

пр. Жуковского, 3 (п. №3) до 17:00 24 мая.



Московский район:

ул. Гарибальди, (кор. №2, п. №2) до 17:00 24 мая;

ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (стояк), пр. Тракторостроителей, 130-б (п. №3, стояк) до 18:00 24 мая.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №9) до 17:00 24 мая.



Новобаварский район:

ул. Тимирязева, 30 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 24 мая., ул. Баркалова (Тельмана) (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева), 30 до 20:00 24 мая.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 1 (п. №6, стояк) до 17:00 24 мая.; ул. Зерновая, 6/8 (п. №5, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 5 (п. №4, спаренный стояк), ул. Танкопия, 8 (п. №5, стояк), пр. Героев Сталинграда, 187 (п. №13, стояк) до 20:00 24 мая.



Холодногорский район:

ул. Славянская, 10 (п. №1, стояк), ул. Кашубы, 2 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 24 мая.



Шевченковский район:

пр. Победы, 68-б (п. №5) до 17:00 24 мая;

пр. Науки (Ленина), 39-а (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 74 (п. №5, стояк), пр. Победы, 67 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 336-а (п. №1, стояк), ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 24 мая.