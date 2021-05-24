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24.05.2021  08:33   

Аварийные отключения воды в Харькове 24 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове 24 мая

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:
пр. Жуковского, 3 (п. №3) до 17:00 24 мая.

Московский район:
ул. Гарибальди, (кор. №2, п. №2) до 17:00 24 мая;
ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (стояк), пр. Тракторостроителей, 130-б (п. №3, стояк) до 18:00 24 мая.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №9) до 17:00 24 мая.

Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 30 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 24 мая., ул. Баркалова (Тельмана) (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева), 30 до 20:00 24 мая.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 1 (п. №6, стояк) до 17:00 24 мая.; ул. Зерновая, 6/8 (п. №5, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 5 (п. №4, спаренный стояк), ул. Танкопия, 8 (п. №5, стояк), пр. Героев Сталинграда, 187 (п. №13, стояк) до 20:00 24 мая.

Холодногорский район:
ул. Славянская, 10 (п. №1, стояк), ул. Кашубы, 2 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 24 мая.

Шевченковский район:
пр. Победы, 68-б (п. №5) до 17:00 24 мая;
пр. Науки (Ленина), 39-а (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 74 (п. №5, стояк), пр. Победы, 67 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 336-а (п. №1, стояк), ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 24 мая.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, порыв, харьков
 
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