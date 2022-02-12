12.02.2022 16:20 Екатерина Стрельцова

«Все будет по закону» - Венедиктова обратилась к Ярославскому

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время своего брифинга прокомментировала ситуацию по поводу ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Генеральный прокурор сейчас находится с визитом в Харькове и рассказала свою позицию по поводу аварии, которая случилась ночью 9 февраля.

Генеральный прокурор отметила, что сейчас дело передано в Офис генпрокурора и уже приехала группа следователей из Киева, которые будут разбираться в обстоятельствах дела.

Также Ирина Венедиктова обратилась лично к бизнесмену Александру Ярославскому.

«Возвращайтесь в Украину, я Вам обещаю, что всё будет по закону, прозрачно, профессионально и быстро. Мы не будем ничего превращать в политические игры и делать из обычного криминального дела какой-то фарс. Будут проведены все следственные действия», - сказала Венедиктова.

Генпрокурор также отметила, что гарантией независимого расследование является её слово.

Также Александра Ярославского, по информации генпрокурора, будут вызывать официально.

Сейчас полностью замен состав прокуроров. Это сделано для того, подчеркнула Ирина Венедиктова, чтобы не было никаких манипуляций и спекуляций.

Офис генерального прокурора будет проводить служебную проверку. Также открыто уголовное дело, касающееся прокуроров и следователей Харьковской областной прокуратуры. Сейчас оценок никаких Ирина Венедиктова не даёт и говорит, что для выяснения всех обстоятельств дела нужно время. Правоохранительные органы тщательно проверят все обстоятельства.

"Когда мы выйдем на какие-то результаты, я вам буду готова докладывать",- отметила Венедиктова.

Она считает, что Харьковская областная прокуратура поспешила и следователям нужно было провести больше оперативных мероприятий - эти факты и стали основанием для проведения служебной проверки.

Есть ли какой-то результат от обысков в отеле Харьков Палас, по месту жительства Александра Ярославского и в доме водителя кортежа, Ирина Венедиктова подробностей не сообщила.

Также Венедиктова пригласила водителя кортежа Ярославского, который с самого начала сотрудничал со следствием, прийти к правоохранительным органам. Так как, по информации генпрокурора, сейчас полиция не может найти этого мужчину.