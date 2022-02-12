    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия На Салтовке мужчина выпал из окна многоэтажки (видео)
12.02.2022  16:07   Евгений Клочко

На Салтовке мужчина выпал из окна многоэтажки (видео)

Инцидент произошел в 607-м микрорайоне Харькова на Салтовке 12 февраля.

 
Сообщение о человеке, который выпал из окна многоэтажки по проспекту Тракторостроителей, 89, первые опубликовали очевидцы в социальных сетях.
 
"Мужчина выпал из окна многоэтажки на пр. Тракторостроителей, 89", - пишут свидетели происшествия.
 
Они также уточнили, что он остался жив и был госпитализирован в медицинское учреждение. 
 
Все подробности инцидента выясняются.
 
Тэги:  самоубийство, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.02 Криминал и происшествия Смерть в Харьковском СИЗО: стало известно, за что отбывал наказание погибший 02.02 Криминал и происшествия В Харьковском СИЗО повесился несовершеннолетний заключенный 30.01 Криминал и происшествия Погибла дочь известного харьковского криминального авторитета
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 