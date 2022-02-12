На Салтовке мужчина выпал из окна многоэтажки (видео)

Инцидент произошел в 607-м микрорайоне Харькова на Салтовке 12 февраля.
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Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты. Ну а особенно благоприятным этот день обещает быть для влюбленных!
В выходные, 12-13 февраля, в Харькове предполагается постепенное снижение температуры вследствие поступления прохладного воздуха из Скандинавии.
Сегодня отмечается международный праздник, который подарила миру Украина.
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