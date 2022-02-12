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12.02.2022  15:40   Евгений Клочко

Снежное февральское утро в Харькове (фото)

В субботу, 12 февраля природа порадовала харьковчан густым снегопадом. Снег неспешно ложился на землю белым пушистым одеялом.

Снежное февральское утро в Харькове (фото)
 
Наш фотокорреспондент Василий Голосный не устает радовать наших читателей прекрасными фотоснимками нашего любимого города.

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Тэги:  снег, погода, фото, харьков
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