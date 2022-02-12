12.02.2022 15:15 Виталий Хиневич

Украинцам готовят налоговую реформу: что предлагают депутаты

Парламентарии размышляют, по каким ставкам облагать доходы граждан.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «РБК-Украина».

Сообщается, что у нардепов есть несколько идей, как снизить налоги, создав стимулы для вывода зарплат из "тени". В Минфине рекомендуют не торопиться, а подумать за счет чего перекрывать финансовые недостатки в государственном бюджете.

В это же время отмечается, что есть несколько направлений, как можно провести реформу. На первый взгляд они играют в пользу бизнеса, но создают минус в бюджете Украины. Глава профильного финансового комитета Рады Даниил Гетманцев от фракции "Слуга народа" сообщил о двух возможных вариантах.

Первый позволит объединить подоходный налог, военный сбор и единый соцвзнос в один налог с последующим снижением общей ставки. Среди рабочих версий – поэтапно снизить ставку на доходы до 25%.

Второй вариант подразумевает оставить ЕСВ на уровне 22%, но снизить в два раза ставку налога на доходы физических лиц, кроме этого убрав военный сбор.

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Избрав направление снижения налоговой нагрузки, Гетманцев считает справедливым решением убрать возможность для минимизации отчислений с зарплат. украинцев. Таким образом, закрыв вопрос с оплатой труда через оформление сотрудников "ФОПами".