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12.02.2022  15:15   Виталий Хиневич

Украинцам готовят налоговую реформу: что предлагают депутаты

Парламентарии размышляют, по каким ставкам облагать доходы граждан.

Налоговая реформа
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «РБК-Украина».
 
Сообщается, что у нардепов есть несколько идей, как снизить налоги, создав стимулы для вывода зарплат из "тени". В Минфине рекомендуют не торопиться, а подумать за счет чего перекрывать финансовые недостатки в государственном бюджете. 
 
В это же время отмечается, что есть несколько направлений, как можно провести реформу. На первый взгляд они играют в пользу бизнеса, но создают минус в бюджете Украины. Глава профильного финансового комитета Рады Даниил Гетманцев от фракции "Слуга народа" сообщил о двух возможных вариантах. 
 
Первый позволит объединить подоходный налог, военный сбор и единый соцвзнос в один налог с последующим снижением общей ставки. Среди рабочих версий – поэтапно снизить ставку на доходы до 25%.
 
Второй вариант подразумевает оставить ЕСВ на уровне 22%, но снизить в два раза ставку налога на доходы физических лиц, кроме этого убрав военный сбор.  
 
 
Избрав направление снижения налоговой нагрузки, Гетманцев считает справедливым решением убрать возможность для минимизации отчислений с зарплат. украинцев. Таким образом, закрыв вопрос с оплатой труда через оформление сотрудников "ФОПами".
 
Напомним, Эпидемия COVID-19 в 2020 году и последовавший за ней локдаун оказали негативное воздействие на экономическую ситуацию в мире. Социально-экономические потери не обошли стороной и Украину.
 
Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  налоговая реформа, экономика, харьков
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