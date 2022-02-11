11.02.2022 11:42 Евгений Клочко

К чему готовиться украинцам в 2022 году: анализ ситуации в Украине и Харьковской области

Эпидемия COVID-19 в 2020 году и последовавший за ней локдаун оказали негативное воздействие на экономическую ситуацию в мире. Социально-экономические потери не обошли стороной и Украину.

Кризис, обусловленный COVID-19, существенно пошатнул финансово-экономическое состояние страны: произошло падение официальной занятости и реального ВВП, значительные потери понёс корпоративный сектор, сократился поток иностранных инвестиций, удешевляется национальная валюта. Международный валютный фонд ухудшил оценку роста экономики Украины в 2021 году до 3,2%, говорится в прессрелизе МВФ. В Фонде отмечают, что восстановление экономики, начавшееся во второй половине 2020 года, застопорилось в 2021 году.

2021 оказался непростым для украинского бизнеса - в начале года представителям сфер услуг, гостиничного бизнеса, туризма пришлось пережить очередной жесткий карантин, на протяжении остальных месяцев работа велась в условиях различных ограничений. В результате сократилось количество новых фирм, открытых в стране (на 1400 по сравнению с 2020 годом).

Ко всему, увеличился налоговый пресс, не оправдала себя скандальная «налоговая амнистия» (темпы легализации теневого имущества оставляют желать лучшего), а законы «об олигархах» увеличили налоговую нагрузку не только на миллиардеров, но и на предпринимателей средней руки. Почти половина предприятий малого и среднего бизнеса характеризуют своё положение, как «катастрофа» и оценивают шанс выживания своей компании в 50% и ниже.

Ситуация в промышленности тоже даёт серьёзные сигналы. Председатель Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник рассказывает, что ФРУ провели опрос ста украинских компаний-потребителей природного газа, работающих в 20 отраслях промышленности. Уже в октябре из-за цены на газ убыточными стали 91% опрошенных компаний, а в ноябре их количество увеличилось до 96 %, хотя эти предприятия еще в январе-июле были прибыльными. Это компании из различных отраслей: химической, пищевой, производство керамики, стекла, фармкомпании (где есть сушка трав). «Сейчас мы будем наблюдать «эффект домино».

Когда в декабре кризис охватит более чем 50% предприятий, потому что более 49% опрошенных нами предприятий заявили, что если цена на газ будет оставаться такой высокой как в октябре, то они будут или останавливаться, или уменьшать мощности, а последнее это еще больший кассовый разрыв, потому что тебе нужно платить зарплаты, налог на землю и т.д., и с этого момента у предприятия возникает необходимость идти в банк брать кредит, а банк просит баланс показать, и видит баланс в минусе и отказывает. Это станет точкой невозврата для многих предприятий”, — поясняет Олейник.

Следствием всего этого может стать подорожание не только продуктов питания, но и стройматериалов, посуды, химической продукции, коммунальных платежей. Никаких стабилизационных мер для промышленности руководством страны пока не планируется, утверждают руководители предприятий. Также никакого вспомогательного фонда не заложили в госбюджет на 2022 год.

Экономическое положение населения

В декабре, по данным Госстата, минимальная зарплата в Украине составила 6 500 грн. Потребительские цены в декабре 2021 года за месяц выросли на 0,6%, а за год – на 10%. Базовая инфляция за месяц составила 0,4% или 7,9% за год в целом. Такой показатель инфляции рекордный в Украине с 2017 года.

Вместе с зарплатами и пенсиями существенно выросли цены на продукты питания (+10,8%), транспорт (+10%), коммунальные услуги (на 65,8% за год подорожал природный газ, на 34,1% - электроэнергия).

В третьем квартале 2021 года, по данным Минфина, безработными в Украине числились 1,6 млн. человек. В прошлом году украинским работникам не выплатили заработанные 3,9 млрд. грн. Задолженность по выплате заработной платы с начала года выросла на 51%. По данным статистического ведомства, сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 1 декабря 2021 года составила 157,7 млн грн. Основная доля зарплатных долгов приходится на промышленные предприятия (76,1%).

Ситуация в Харьковской области

Харьковская область занимает второе место по задолженности выплаты заработной платы на промышленных предприятиях (12,4%). Первое место у предприятий Донецкой области (24%), третье - (12,3%) Днепропетровской области и 13,3% – г. Киев. В минувшем году ускорились и темпы падения промышленного производства.

По данным облстата, уменьшение выпуска промышленной продукции произошло на предприятиях по снабжению электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом (на 25%), добывающей промышленности и разработка карьеров (на 7,9%), в производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 11,9%). За 10 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сокращение промышленного производства составило 6,6%.

Прогнозы на 2022 год

К прогнозам на 2022 год эксперты относятся со сдержанным оптимизмом. С одной стороны, ожидается исчерпание эффекта пандемии, рост мировой экономики и благоприятные условия торговли. С другой стороны, уже в начале 2022 года Украина оказалась в центре нового геополитического конфликта, грозящего, в том числе, эскалацией на линии соприкосновения.

При дальнейшем ухудшении ситуации о каком-либо экономическом росте или даже стабилизации ситуации говорить будет невозможно. Поэтому для каждого украинца вопросы стабильности, безопасности и, самое главное, уверенности в завтрашнем дне становятся крайне востребованы.