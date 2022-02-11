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11.02.2022  11:25   Виталий Хиневич

В Украине продолжают расти цены на молочную продукцию

Эксперты уверены, что весной цена на молочную продукцию продолжит расти.

Молочная продукция
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".
 
Сообщается, что в Украине за прошедший месяц значительно выросла цена на молочную продукцию. По прогнозам экспертов такая тенденция продолжится и весной. Ценник на продукцию вырастет еще на 3-4%.
 
Эксперты назвали три основные причины, почему подорожали молочные продукты:
 
  • выросли цены на газ и электроэнергию для производителей;
  • подорожало молочное сырье (в том числе из-за роста цен на корм);
  • упала прибыльность производителей молока.

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В это же время отмечается, что супермаркеты всегда заинтересованы сохранить свою надбавочную стоимость на продукт и предложить продукцию по более низкой цене, чем у конкурентов.
 
Напомним, в феврале заметно возросла цена на хлеб. Пшеничный хлеб подорожал до рекордной за последние пять лет цены- 25,9 гривен. Подорожание затронуло и нарезной хлеб. Сейчас его стоимость в магазинах составляет 25,50 гривен, хотя еще в январе за него просили 23,40 гривны.
 
 
Источник:   Униан
 Тэги:  молочная продукция, цены, харьков
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