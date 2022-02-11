11.02.2022 11:25 Виталий Хиневич

В Украине продолжают расти цены на молочную продукцию

Эксперты уверены, что весной цена на молочную продукцию продолжит расти.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".

Сообщается, что в Украине за прошедший месяц значительно выросла цена на молочную продукцию. По прогнозам экспертов такая тенденция продолжится и весной. Ценник на продукцию вырастет еще на 3-4%.

Эксперты назвали три основные причины, почему подорожали молочные продукты:

выросли цены на газ и электроэнергию для производителей;

подорожало молочное сырье (в том числе из-за роста цен на корм);

упала прибыльность производителей молока.

Читайте также: Продолжают расти цены на овощи в Украине

В это же время отмечается, что супермаркеты всегда заинтересованы сохранить свою надбавочную стоимость на продукт и предложить продукцию по более низкой цене, чем у конкурентов.

Напомним, в феврале заметно возросла цена на хлеб . Пшеничный хлеб подорожал до рекордной за последние пять лет цены- 25,9 гривен. Подорожание затронуло и нарезной хлеб. Сейчас его стоимость в магазинах составляет 25,50 гривен, хотя еще в январе за него просили 23,40 гривны.