11.02.2022 11:25 Виталий Хиневич
В Украине продолжают расти цены на молочную продукцию
Эксперты уверены, что весной цена на молочную продукцию продолжит расти.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "Униан".
Сообщается, что в Украине за прошедший месяц значительно выросла цена на молочную продукцию. По прогнозам экспертов такая тенденция продолжится и весной. Ценник на продукцию вырастет еще на 3-4%.
Эксперты назвали три основные причины, почему подорожали молочные продукты:
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выросли цены на газ и электроэнергию для производителей;
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подорожало молочное сырье (в том числе из-за роста цен на корм);
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упала прибыльность производителей молока.
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В это же время отмечается, что супермаркеты всегда заинтересованы сохранить свою надбавочную стоимость на продукт и предложить продукцию по более низкой цене, чем у конкурентов.
Напомним, в феврале заметно возросла цена на хлеб
. Пшеничный хлеб подорожал до рекордной за последние пять лет цены- 25,9 гривен. Подорожание затронуло и нарезной хлеб. Сейчас его стоимость в магазинах составляет 25,50 гривен, хотя еще в январе за него просили 23,40 гривны.
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