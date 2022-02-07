07.02.2022 12:40 Виталий Хиневич

В Украине цена на хлеб побила новый рекорд

По сравнению с предыдущим месяцем хлебо-булочные продукты подорожали.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".

Сообщается, что в феврале заметно возросла цена на хлеб. Пшеничный хлеб подорожал до рекордной за последние пять лет цены- 25,9 гривен. Подорожание затронуло и нарезной хлеб. Сейчас его стоимость в магазинах составляет 25,50 гривен, хотя еще в январе за него просили 23,40 гривны.

Подорожал и ржаной хлеб. В январе розничная цена хлеба составила 30,6 гривен за 0,9 килограмм, а уже в феврале цена выросла до 31,5 гривен.

Кроме этого отмечается, что индекс потребительских цен на продукты данной категории в феврале 2022 составил 103,39%. По сравнению с предыдущим месяцем цена хлебо-булочных изделий выросла на 3,39%.