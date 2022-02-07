95 уголовных производств за неделю в Харькове: что грозит за подделку COVID-документов

С 31 января по 6 февраля было открыто 95 уголовных производств по факту изготовления и использования поддельных документов о вакцинации и Covid-тестов.
Комментариев: 0
Подвох таится в стремлении к быстрым решениям. С одной стороны, хорошо, когда вопросы решаются на лету, с другой же – очень велик риск впопыхах совершить ошибку.
Понедельник, как вся наступившая неделя, ожидается сравнительно теплым, сырым и ветреным. На дорогах гололедица.
7 февраля отмечается день памяти святителя Григория Богослова. Нужно быть аккуратным со словами. Сказанное в этот день сбывается.
влажность:
давление:
ветер: