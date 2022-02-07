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07.02.2022  12:21   Евгений Клочко

95 уголовных производств за неделю в Харькове: что грозит за подделку COVID-документов

С 31 января по 6 февраля было открыто 95 уголовных производств по факту изготовления и использования поддельных документов о вакцинации и Covid-тестов.

Что грозит за подделку COVID-документов
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации Национальной полицию Харьковской области.
 
“30 лицам уже сообщили о подозрениях в совершении правонарушения. Также полицейские направили в суд 30 обвинительных актов по факту подделки и использования COVID-документов”, - управление коммуникации Национальной полиции Украины. 
 
 
Напоминаем, что за изготовление и использование поддельных COVID-документов предусмотрена ответственность в виде штрафа, ареста, ограничения или лишения свободы, согласно статье 358 Уголовного кодекса Украины.
 
Стоит отметить, что в Харькове продолжают действовать карантинные ограничения, горожане могут посещать кинотеатры, рестораны и другие общественные места при наличии COVID-сертификата или отрицательного результата ПЦР-теста.
 
Тем временем, Австралия впервые за 2 года открывает границы для туристов.
 
Тэги:  сертификат, вакцинация, харьков
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