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07.02.2022  12:15   Виталий Хиневич

В Харькове в выходные полицейские выявляли пьяных водителей

В течение двух дней в Харькове произошло 27 дорожно-транспортных происшествий.

Полиция
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что 5 и 6 февраля патрульные получили и обработали 970 вызовов и выявили 18 водителей, которые управляли транспортными средствами в стадии алкогольного опьянения.
В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы.
 
 
Кроме этого отмечается, что за выходные произошло 27 ДТП на дорогах Харькова. В результате происшествий двум пострадавшим была оказана медицинская помощь. За нарушения правил дорожного движения было выписано 681 постановление. 
 
Напомним, в Харькове автомобиль поскользнулся на рельсах и вылетел на встречную полосу.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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