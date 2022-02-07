07.02.2022 12:15 Виталий Хиневич

В Харькове в выходные полицейские выявляли пьяных водителей

В течение двух дней в Харькове произошло 27 дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 5 и 6 февраля патрульные получили и обработали 970 вызовов и выявили 18 водителей, которые управляли транспортными средствами в стадии алкогольного опьянения.

В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы.

Читайте также: Под Харьковом Volkswagen Golf слетел в кювет

Кроме этого отмечается, что за выходные произошло 27 ДТП на дорогах Харькова. В результате происшествий двум пострадавшим была оказана медицинская помощь. За нарушения правил дорожного движения было выписано 681 постановление.