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07.02.2022  12:00   Евгений Клочко

Красиво, но опасно: снежные фонтаны образовались в Карпатах (видео)

Спасатели рассказали об опасном явлении - снежных фонтанах, которые образовались из-за сильного ветра.

 
“Снежные фонтаны явление красивое, но очень небезопасное. Так как образовываются они сильным ветром возле снежных карнизов”, - сообщают в ГСЧС в Закарпатской области. 
 
Спасатели также предупреждают тех, кто собирается подниматься в горы, про опасность, и подчеркивают, что днем 7 февраля погодные условия ухудшатся.
 
А мы напоминаем, что новичкам лучше не подниматься в горы зимой. А тем, кто все же решился на экстремальный шаг нужно придерживаться правил: 
 
  • необходимо иметь при себе только качественное зимнее снаряжение; 
  • идти только с профессиональным инструктором; 
  • постоянно оставаться на связи с кем-то из дома.

Ранее сообщалось, что впервые за 42 года пески Сахары покрыл снег.

Тэги:  карпаты, снег, туризм, харьков
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