Красиво, но опасно: снежные фонтаны образовались в Карпатах (видео)

07.02.2022 12:00 Евгений Клочко

Спасатели рассказали об опасном явлении - снежных фонтанах, которые образовались из-за сильного ветра.

“Снежные фонтаны явление красивое, но очень небезопасное. Так как образовываются они сильным ветром возле снежных карнизов”, - сообщают в ГСЧС в Закарпатской области.

Спасатели также предупреждают тех, кто собирается подниматься в горы, про опасность, и подчеркивают, что днем 7 февраля погодные условия ухудшатся.

А мы напоминаем, что новичкам лучше не подниматься в горы зимой. А тем, кто все же решился на экстремальный шаг нужно придерживаться правил: