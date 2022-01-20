20.01.2022 15:27 Дмитрий Колоней

Редкое явление: пески Сахары покрыл снег (фото)

Это пятый случай появления снега в пустыне за 42 года, но происходит это все чаще.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Daily Mail, до этого снег в Сахаре выпадал в 1979, 2016, 2018 и 2021. Ночью в пустыне похолодало до -2 градусов Цельсия. После резкой смены температуры пошел снег и пустыня обрела редкий вид .

На фотографиеях - Сахара в округе Айн-Сефра на северо-западе Алжира. Песчаное море раскинулось на большей части севера Африки. А алжирский округ Айн-Сефра известен как Ворота в пустыню. Расположен он на высоте около 900 метров над уровнем моря и окружен Атласскими горами.