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20.01.2022  15:27   Дмитрий Колоней

Редкое явление: пески Сахары покрыл снег (фото)

Это пятый случай появления снега в пустыне за 42 года, но происходит это все чаще.

Выпал снег в пустыне Сахара - в пятый раз за 42 года
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Daily Mail, до этого снег в Сахаре выпадал в 1979, 2016, 2018 и 2021. Ночью в пустыне похолодало до -2 градусов Цельсия. После резкой смены температуры пошел снег и пустыня обрела редкий вид .
 
 
Выпал снег в пустыне Сахара - в пятый раз за 42 года
 
Выпал снег в пустыне Сахара - в пятый раз за 42 года
 
На фотографиеях  - Сахара в округе Айн-Сефра на северо-западе Алжира. Песчаное море раскинулось на большей части севера Африки. А алжирский округ Айн-Сефра известен как Ворота в пустыню. Расположен он на высоте около 900 метров над уровнем моря и окружен Атласскими горами.
 
Выпал снег в пустыне Сахара - в пятый раз за 42 года
 
Выпал снег в пустыне Сахара - в пятый раз за 42 года
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Гренландии зафиксирован температурный рекорд.
 
 
Источник:   Daily Mail
 Тэги:  снег, пустыня, сахара
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