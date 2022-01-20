20.01.2022 15:11 Евгений Клочко

Современное отделение экстренной неотложной медпомощи открыли в 17-й больнице Харькова (фото)

В Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17 работает современное отделение экстренной неотложной медицинской помощи.



Современное отделение экстренной неотложной медпомощи открыли в 17-й больнице Харькова (фото)



Отделение, рассчитанное на 21 пациента, открыли 4 января этого года, сообщает РЕДПОСТ . Там оказывают помощь людям, которые нуждаются в экстренной неотложной медицинской помощи. Например, с инфарктом, кровотечением, переломом, острой хирургической патологией.

Все реанимационные койки оснащены аппаратами ИВЛ и мониторами, чтобы контролировать сатурацию, давление, температуру тела, электрокардиографию. Также в отделении есть койки временного пребывания, а также инфекционный бокс и операционная, где, например, помощь могут получить пациенты с открытыми переломами и ранами.

Главный врач Городской клинической многопрофильной больницы №17 Дмитрий Черепов сообщил, что возможности больницы расширяют. В частности, для нового диагностического отделения планируют приобрести ангиограф и магнитно-резонансный томограф.

Также в медучреждении уже работают современный компьютерный томограф, установленный в рамках программы «Большое строительство», и рентген-аппарат, средства на который были выделены в качестве субвенции из госбюджета, из бюджета городской территориальной громады и самого медучреждения.

Фотогалерея