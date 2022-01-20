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20.01.2022  15:11   Евгений Клочко

Современное отделение экстренной неотложной медпомощи открыли в 17-й больнице Харькова (фото)

В Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17 работает современное отделение экстренной неотложной медицинской помощи.


Современное отделение экстренной неотложной медпомощи открыли в 17-й больнице Харькова (фото)
Отделение, рассчитанное на 21 пациента, открыли 4 января этого года, сообщает РЕДПОСТ. Там оказывают помощь людям, которые нуждаются в экстренной неотложной медицинской помощи. Например, с инфарктом, кровотечением, переломом, острой хирургической патологией.
 
Все реанимационные койки оснащены аппаратами ИВЛ и мониторами, чтобы контролировать сатурацию, давление, температуру тела, электрокардиографию. Также в отделении есть койки временного пребывания, а также инфекционный бокс и операционная, где, например, помощь могут получить пациенты с открытыми переломами и ранами.
 
Главный врач Городской клинической многопрофильной больницы №17 Дмитрий Черепов сообщил, что возможности больницы расширяют. В частности, для нового диагностического отделения планируют приобрести ангиограф и магнитно-резонансный томограф.
 
Также в медучреждении уже работают современный компьютерный томограф, установленный в рамках программы «Большое строительство», и рентген-аппарат, средства на который были выделены в качестве субвенции из госбюджета, из бюджета городской территориальной громады и самого медучреждения.

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Тэги:  17 больница, оборудование, харьков
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