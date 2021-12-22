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22.12.2021  20:31   

Погодные аномалии: в Гренландии зафиксирован температурный рекорд

В Гренландии сейчас холодный период года, а также полярная ночь, и тем не менее там зафиксирована максимальная плюсовая температура воздуха, передаёт корреспондент портала РЕДПОСТ, со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.

Погодные аномалии: в Гренландии зафиксирован температурный рекорд
 
"Пока в Украине царят морозы, на севере Гренландии наоборот наблюдается аномально высокая температура воздуха. 
В одном из самых северных городов на планете Земля – Канак (Гренландия) – 21 декабря был побит температурный рекорд,  максимальная температура днём составила  +8,3°", - значится на сайте центра. 
 
Синоптики уверяют - это настоящая аномалия для таких высоких широт.
 
 
В Украине же, по данным синоптиков, морозы сохраняются. Холоднее всего будет в Карпатах, ночью до - 23°. В большинстве областей до - 19°. На Харьковщине ночные морозы в четверг составят 14-19°, в пятницу 13-18° . Однако днём 24 декабря начнёт  теплеть. Синоптики прогнозируют 1-6° мороза.
 
Напомним, ранее мы писали о том, какие аномальные зимы не раз бывали в Харькове. 
 
Тэги:  погода, аномалии, гренландия, потепление
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