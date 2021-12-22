22.12.2021 20:31

Погодные аномалии: в Гренландии зафиксирован температурный рекорд

В Гренландии сейчас холодный период года, а также полярная ночь, и тем не менее там зафиксирована максимальная плюсовая температура воздуха, передаёт корреспондент портала РЕДПОСТ, со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.

"Пока в Украине царят морозы, на севере Гренландии наоборот наблюдается аномально высокая температура воздуха.

В одном из самых северных городов на планете Земля – Канак (Гренландия) – 21 декабря был побит температурный рекорд, максимальная температура днём составила +8,3°", - значится на сайте центра.

Синоптики уверяют - это настоящая аномалия для таких высоких широт.

В Украине же, по данным синоптиков, морозы сохраняются. Холоднее всего будет в Карпатах, ночью до - 23°. В большинстве областей до - 19°. На Харьковщине ночные морозы в четверг составят 14-19°, в пятницу 13-18° . Однако днём 24 декабря начнёт теплеть. Синоптики прогнозируют 1-6° мороза.

Напомним, ранее мы писали о том, какие аномальные зимы не раз бывали в Харькове.