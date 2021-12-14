14.12.2021 19:11 Анжелика Демидова

Температурный рекорд в Арктике: как это повлияет на изменение климата на планете

14 декабря в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала новый арктический рекорд, который больше подходит для Средиземноморья, сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ с ссылкой на сайт ведомства.

Температура 38°C (100,4°F) была зарегистрирована в российском городе Верхоянск, который находится в 115 км к северу от Полярного круга. Правда рекордную температуру зафиксировали ещё 20 июня 2020 года. В то время в Арктической Сибири наблюдался очень длительный тёплый период, что в итоге привело к разрушительным пожарам и массовому таянию морского льда.

Учёные проводили исследования и аналитику и только сейчас обнародовали результаты. Таким образом, заключают, что 2020 год за всю историю метеонаблюдений стал одним из трёх самых тёплых. А Арктика - регионом с наиболее быстрым потеплением, потому что температуры здесь почти в 2 раза превышает среднемировые.

"Этот новый арктический рекорд - один из серии наблюдений, представленных ВМО, которые бьют тревогу по поводу нашего изменяющегося климата. А проведенные исследования только подчеркивают, что происходит повышение температуры в климатически важном регионе мира.

В 2020 году был также установлен новый температурный рекорд (18,3°C) для антарктического континента. Кроме того, мы сейчас ещё проверяем показания температуры 54,4°C, зарегистрированные в 2020 и 2021 годах в самом жарком месте мира Долине Смерти в Калифорнии, а также новый зарегистрированный этим летом европейский рекорд 48,8°C в Италии, на острове Сицилия", - отметил генсекретарь организации Петтери Таалас.

Благодаря постоянному контролю и оценке экстремальных температурных показателей, говорят в ВМО, учёные могут отслеживать изменения, происходящие, в том числе, и полярной Арктике, как они считают самом критическом регионе мира. И уже сейчас не исключают, что там и дальше будут происходить еще более существенные экстремальные явления, которые могут повлиять в целом на изменение климата.