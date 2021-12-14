14.12.2021 19:31 Дмитрий Колоней
Минирование: в Харькове проверены десятки тысяч квадратных метров площадей (фото)
Взрывчатки в судах Харькова не найдено.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, правоохранители проверили информацию о минировании нескольких объектов в Харькове. Она не подтвердилась.
Сотрудники полиции обследовали более 31 000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 591 человека. Никаких взрывных устройств или веществ обнаружено не было. Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции.
Напомним, ранее мы писали о том, что сообщение о минировании
двух школ в Новобаварском и Шевченковском районах поступило в полицию 14 декабря 2021 года около 8:30. В 10.49 в полицию поступила информация о том, что в судах на площади Героев Небесной сотни, торговых центрах на площади Павловской и Конституции, а также в государственном учреждении по улице Сумской заложена взрывчатка.
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