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14.12.2021  19:31   Дмитрий Колоней

Минирование: в Харькове проверены десятки тысяч квадратных метров площадей (фото)

Взрывчатки в судах Харькова не найдено.

Минирование Харьков: Эвакуированы сотни людей на Сумской и площадях Героев Небесной сотни, Павловской и Конституции, взрывчатки нет
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, правоохранители проверили информацию о минировании нескольких объектов в Харькове. Она не подтвердилась.
 
 
Минирование Харьков: Эвакуированы сотни людей на Сумской и площадях Героев Небесной сотни, Павловской и Конституции, взрывчатки нет
 
Сотрудники полиции обследовали более 31 000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 591 человека. Никаких взрывных устройств или веществ обнаружено не было. Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции.
 
Минирование Харьков: Эвакуированы сотни людей на Сумской и площадях Героев Небесной сотни, Павловской и Конституции, взрывчатки нет
 
Напомним, ранее мы писали о том, что сообщение о минировании двух школ в Новобаварском и Шевченковском районах поступило в полицию 14 декабря 2021 года около 8:30. В 10.49 в полицию поступила информация о том, что в судах на площади Героев Небесной сотни, торговых центрах на площади Павловской и Конституции, а также в государственном учреждении по улице Сумской заложена взрывчатка.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, школы и суд, харьков
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