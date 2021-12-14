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14.12.2021  13:24   Рита Парфенова

Минирования в Харькове на 14 декабря: взрывчатку ищут в школах и суде

Во вторник, 14 декабря, правоохранители получили два сообщения о минировании объектов в городе Харькове.

Криминал Харьков: 14 декабря заминировали две школы и здание суда

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполицции, около 8.30 поступила информация о наличии взрывчатки в школах в Новобаварском и Шевченковском районах Харькова. Номера школ правоохранители не сообщили, в социальных сетях очевидцы писали о минировании школы №132 по улице Новгородской, 1 и школы №50 по улице Тобольской, 46 в Шевченковском районе города.

Сообщения о минировании школ сейчас проверяются, по адресам уехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции. Дети и преподаватели эвакуированы. Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции.

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А около полудня в полицию поступила информация о минировании здания суда на площади Героев Небесной Сотни. В указанном здании располагаются Апелляционный суд Харьковской области и Червонозаводский районный суд. Информация зарегистрирована в Едином учете, идет проверка.

Напомним, ранее правоохранители несколько раз получали сообщения о минировании школ и торговых центров в Харькове. Все сообщения оказались ложными.
Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
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