Минирования в Харькове на 14 декабря: взрывчатку ищут в школах и суде

Во вторник, 14 декабря, правоохранители получили два сообщения о минировании объектов в городе Харькове.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполицции, около 8.30 поступила информация о наличии взрывчатки в школах в Новобаварском и Шевченковском районах Харькова. Номера школ правоохранители не сообщили, в социальных сетях очевидцы писали о минировании школы №132 по улице Новгородской, 1 и школы №50 по улице Тобольской, 46 в Шевченковском районе города.
Сообщения о минировании школ сейчас проверяются, по адресам уехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции. Дети и преподаватели эвакуированы. Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции.
Читайте также: В Харькове массово «минировали» торгово-развлекательные центры
А около полудня в полицию поступила информация о минировании здания суда на площади Героев Небесной Сотни. В указанном здании располагаются Апелляционный суд Харьковской области и Червонозаводский районный суд. Информация зарегистрирована в Едином учете, идет проверка.
Комментариев: 0
Главным ключом к успеху станет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
влажность:
давление:
ветер: