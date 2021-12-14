14.12.2021 13:24 Рита Парфенова

Минирования в Харькове на 14 декабря: взрывчатку ищут в школах и суде

Во вторник, 14 декабря, правоохранители получили два сообщения о минировании объектов в городе Харькове.





Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполицции, около 8.30 поступила информация о наличии взрывчатки в школах в Новобаварском и Шевченковском районах Харькова. Номера школ правоохранители не сообщили, в социальных сетях очевидцы писали о минировании школы №132 по улице Новгородской, 1 и школы №50 по улице Тобольской, 46 в Шевченковском районе города.



Сообщения о минировании школ сейчас проверяются, по адресам уехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции. Дети и преподаватели эвакуированы. Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции.

Читайте также: В Харькове массово «минировали» торгово-развлекательные центры



А около полудня в полицию поступила информация о минировании здания суда на площади Героев Небесной Сотни. В указанном здании располагаются Апелляционный суд Харьковской области и Червонозаводский районный суд. Информация зарегистрирована в Едином учете, идет проверка.

Напомним, ранее правоохранители несколько раз получали сообщения о минировании школ и торговых центров в Харькове. Все сообщения оказались ложными.

Источник: ГУ НП

харьков Тэги: минирование