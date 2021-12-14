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14.12.2021  13:40   Виталий Хиневич

Скрывался три года: на Харьковщине задержали виновника ДТП

Полицейские установили личность виновного в смертельном ДТП и объявили его в розыск.

ДТП в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что в июле 2018 года в городе Южном произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля марки «Mitsubishi» сразу после столкновения с мотоциклом марки «ИЖ» покинул место дорожно-транспортного происшествия. Водитель двухколесного транспортного средства от полученных травм скончался на месте.
 
 
14 декабря текущего года на территории города Золочев полицейские задержали 28-летнего правонарушителя, он будет доставлен в суд для решения вопроса о назначении меры пресечения.
 
Напомним, ранее в Харьковском районе в результате ДТП пострадал мужчина - полиция выясняет обстоятельства происшествия.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, дтп, харьков
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