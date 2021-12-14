В Украине антибиотики будут продавать по электронному рецепту

Министерство здравоохранения Украины намерено отпускать группы некоторых медицинских препаратов по е-рецептам.
Комментариев: 1
пиндарас ляшко
// 2021-12-14 14:56:25
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а мозги зепиндары по рецепту купить нехотят спокетиками заипали
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