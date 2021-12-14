14.12.2021 14:00 Виталий Хиневич

В Украине антибиотики будут продавать по электронному рецепту

Министерство здравоохранения Украины намерено отпускать группы некоторых медицинских препаратов по е-рецептам.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Униан».

Отмечается, что нововведение вступят в силу с 1 апреля 2022 года. Министерство хочет полностью отказаться от бумажных медицинских рецептов с целью контроля над реализацией рецептурных групп препаратов.

Кроме этого отмечается, что в Украине развивают фармацевтическое страхование, которое позволит покрывать расходы на покупку медикаментов.

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"Благодаря добровольному страхованию можно получить компенсацию на лекарства, которые назначаются во время амбулаторного лечения"», – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, в рамках программы «Доступные лекарства» с 1 октября этого года люди с эпилепсией, расстройствами психики и поведения могут получать лекарственные средства безвозмездно или с незначительной доплатой.