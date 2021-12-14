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14.12.2021  14:00   Виталий Хиневич

В Украине антибиотики будут продавать по электронному рецепту

Министерство здравоохранения Украины намерено отпускать группы некоторых медицинских препаратов по е-рецептам.

В Украине намерены увеличить количество электронных рецептов
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Униан».
 
Отмечается, что нововведение вступят в силу с 1 апреля 2022 года. Министерство хочет полностью отказаться от бумажных медицинских рецептов с целью контроля над реализацией рецептурных групп препаратов.
 
Кроме этого отмечается, что в Украине развивают фармацевтическое страхование, которое позволит покрывать расходы на покупку медикаментов.
 
 
"Благодаря добровольному страхованию можно получить компенсацию на лекарства, которые назначаются во время амбулаторного лечения"», – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
 
Напомним, в рамках программы «Доступные лекарства» с 1 октября этого года люди с эпилепсией, расстройствами психики и поведения могут получать лекарственные средства безвозмездно или с незначительной доплатой.
 
Источник:   Униан
 Тэги:  медицина, здоровье, харьков
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Комментариев: 1

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пиндарас ляшко // 2021-12-14 14:56:25 // Ответить
а мозги зепиндары по рецепту купить нехотят спокетиками заипали

 

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