14.12.2021 14:31 Дмитрий Колоней
Как избежать афер на продажах: 9 правил от харьковских киберполицейских
Харьковские стражи порядка объяснили как безопасно покупать и продавать в сети.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, киберполицейские рекомендуют придерживаться следующих правил:
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Для онлайн-шопинга использовать только проверенные ресурсы;
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Внимательно проверять URL-адрес необходимого сайта, ведь один лишний символ может означать, что ты попал на фишинговый сайт;
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На официальном сайте торговой онлайн площадки ознакомиться, на каких условиях предоставляется услуга доставки;
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Не переходить по подозрительным гиперссылкам;
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Обсуждать детали соглашения только в чате платформы объявлений и не переходить для общения в мессенджеры,
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При расчетах в сети Интернет можно использовать Интернет-карту (виртуальную карту), на которую переводить средства непосредственно перед расчетом и в сумме необходимой для расчета;
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Не сообщать посторонним лицам свой финансовый номер (номер мобильного оператора, через который проходит аутентификация в Интернет-банкингах),
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Уведомить мобильный оператор о запрете на дистанционный перевыпуск сим-карты.
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В социальных сетях, на сайтах объявлений не указывать в качестве контактного свой финансовый номер.
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