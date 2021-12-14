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14.12.2021  14:31   Дмитрий Колоней

Как избежать афер на продажах: 9 правил от харьковских киберполицейских

Харьковские стражи порядка объяснили как безопасно покупать и продавать в сети.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, киберполицейские рекомендуют придерживаться следующих правил:   
  1. Для онлайн-шопинга использовать только проверенные ресурсы;
  2. Внимательно проверять URL-адрес необходимого сайта, ведь один лишний символ может означать, что ты попал на фишинговый сайт;
  3. На официальном сайте торговой онлайн площадки ознакомиться, на каких условиях предоставляется услуга доставки;
  4. Не переходить по подозрительным гиперссылкам;
  5. Обсуждать детали соглашения только в чате платформы объявлений и не переходить для общения в мессенджеры,
  6. При расчетах в сети Интернет можно использовать Интернет-карту (виртуальную карту), на которую переводить средства непосредственно перед расчетом и в сумме необходимой для расчета;
  7. Не сообщать посторонним лицам свой финансовый номер (номер мобильного оператора, через который проходит аутентификация в Интернет-банкингах),
  8. Уведомить мобильный оператор о запрете на дистанционный перевыпуск сим-карты.
  9. В социальных сетях, на сайтах объявлений не указывать в качестве контактного свой финансовый номер.
Напомним, ранее мы писали о советах полицейских, чтобы избежать изнасилования.
 
Тэги:  мошеничество, афера, харьков
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