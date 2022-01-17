17.01.2022 17:21 Дмитрий Колоней
Конец незаконного казино: под Харьковом прикрыли игровой центр
В пригороде Харькова закрыли игровой центр, плевавший на соблюдение закона.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Харьковской окружной прокуратуры Александра Ильенкова, установлено, что в Мерефе работает игорное заведение, вопреки Закону Украины «О запрете игорного бизнеса», дающее доступ к азартным играм с помощью виртуального казино на установленных персональных компьютерах.
17 января 2022 года прекращена работа незаконного казино, прошли обыски. Изъяты 11 компьютеров с установленным программным обеспечением. Решается вопрос об аресте имущества, проведении экспертиз и передаче уголовного производства в Бюро экономической безопасности.
Напомним, ранее мы писали о прикрытии
под Харьковом игрового центра с казино.
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