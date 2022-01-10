10.01.2022 18:19 Дмитрий Колоней

Новая старая схема обмана на такси: как аферисты обманывают украинцев

Жертвами хорошо забытой старой схемы, ранее использованной в Харькове, становятся все новые украинцы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , аферисты вновь начали использовать старую схему мошенничнства с такси. Она заключается в том, что псевдотаксисты звонят людям с просьбой продиктовать им код подтверждения, который пришел на их телефон. Они могут отправить человеку код от имени популярной службы такси. Затем они звонят с просьбой продиктовать эти цифры. Тот, кто сообщит звонившему эту информацию, может лишиться денег.

Имеются варианты схемы. Например, днепрянину позвонил мужчина, представившийся водителем службы такси Bolt. Он якобы "хотел подтвердить поездку от клиента, но нечаянно ошибся цифрой и отправил ему код для активации поездки и попросил продиктовать ему этот код". Днепрянин отказался это сделать, чем сохранил свои деньги.

Куда меньше повезло другому человеку, который сообщил четырехзначный код SMS от службы такси Bolt человеку с неизвестного номера. Тот представился таксистом, который якобы нечаянно принял с этого номера заказ и теперь просил отменить его, сообщив код из SMS. В итоге с аккаунта мужчины начали заказывать поездки из разных областей Украины. На один такой вызов успела приехать машина, а стоимость поездки была 7 тыс. грн, но мошенники не успели списать деньги.

Каким образом аферисты это делают? С другого смартфона ими устанавливается приложение с платежной системой и вводится чужой номер телефона. Сообщение с кодом активации, соответственно, приходит на номер того или иного украинца. Если дать аферисту данный код, он получит доступ к аккаунту, к которому привязана банковская карта и номер мобильного.

Восемь советов от киберполиции как уберечься от аферистов и спасти деньги:

Не совершайте банковские операции, когда подключены к публичной сети, Не используйте сети Wi-Fi, с авторизацией по телефону, электронной почте или соцсетям, Отключите опцию общего доступа к файлам, Запретите обнаружение своего девайса другими пользователями сети, Выключите опцию автоматического подключения к открытой сети, Используйте VPN при подключении к общественной сети Wi-Fi, Не регистрируйтесь на новых ресурсах при использовании неизвестной сети, Если соединение прерывается и происходит переподключение, не используйте такую сеть.