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07.01.2022  10:11   Евгений Клочко

"Тысяча Зеленского": мошенники начали атаковать Приват24

Мошенники списывают деньги со счетов клиентов банка, после того, как те переходят по ссылке из сообщения и вводят персональные данные от своего аккаунта Приват24.

Тысяча Зеленского: в Приватбанке рассказали как работает схема аферистов
 
Как сообщили в банке, на данный момент некоторые клиенты получают личные сообщения якобы от имени Приватбанка, со следующим текстом: "Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам". Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на UBR.
 
После перехода по ссылке из сообщения, клиенты вводят персональные данные от своего аккаунта в Приват24 на мошенническом фишинговом сайте, после чего злоумышленники получают возможность списывать деньги с чужих счетов.
 
В финучреждении призывают украинцев ни в коем случае не реагировать на сомнительные "подарки".
 
 
"Приватбанк не распространял таких смс или сообщений в мессенджерах", – заявили в банке.
 
Также они рекомендуют при получении подобных сообщений не переходить по ссылкам, указанным в сообщении, и как можно скорее обращаться по горячей линии Приватбанка 3700 за дополнительными разъяснениями.
 
Напомним, в Украине появился фальшивый сайт почтового оператора "Новая почта". Из-за новой мошеннической схемы можно мгновенно потерять все средства с банковской карты.
Источник:   UBR
 Тэги:  мошеничество, афера, приватбанк, харьков
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