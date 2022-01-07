07.01.2022 10:11 Евгений Клочко

"Тысяча Зеленского": мошенники начали атаковать Приват24

Мошенники списывают деньги со счетов клиентов банка, после того, как те переходят по ссылке из сообщения и вводят персональные данные от своего аккаунта Приват24.

Как сообщили в банке, на данный момент некоторые клиенты получают личные сообщения якобы от имени Приватбанка, со следующим текстом: "Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам". Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на UBR.

После перехода по ссылке из сообщения, клиенты вводят персональные данные от своего аккаунта в Приват24 на мошенническом фишинговом сайте, после чего злоумышленники получают возможность списывать деньги с чужих счетов.

В финучреждении призывают украинцев ни в коем случае не реагировать на сомнительные "подарки".

"Приватбанк не распространял таких смс или сообщений в мессенджерах", – заявили в банке.

Также они рекомендуют при получении подобных сообщений не переходить по ссылкам, указанным в сообщении, и как можно скорее обращаться по горячей линии Приватбанка 3700 за дополнительными разъяснениями.