Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 7 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 362 случая заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 397 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 244 683 человека. Выздоровело 231 945 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 326 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 362 человек (в том числе 234 жителей города Харькова). 23 человека заболели в Купянском районе, 31 – в Чугуевском, 14 – в Красноградском, 16 – в Богодуховском, 12 – в Лозовском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 6 января.
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