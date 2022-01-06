Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 6 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 262 случая заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 397 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 244 225 человек. Выздоровело 231 763 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 055 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 280 человек (в том числе 262 жителей города Харькова). 31 человек заболел в Изюмском районе, 25 – в Купянском, 21 – в Чугуевском, 17 – в Красноградском, 13 – в Богодуховском, 10 – в Лозовском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 5 января.
Комментариев: 0
То, мимо чего в другое время вы прошли бы, даже не заметив, сегодня может вызвать в душе целую гамму чувств. С другой стороны, легче обычного будет даваться работа, требующая повышенной концентрации внимания.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Днем ожидается мелкий дождь, вечером - дождь со снегом.
В Украине Рождество начинают праздновать в Святой вечер – 6 января, после первой звезды, что ознаменовывает конец рождественского поста.
влажность:
давление:
ветер: