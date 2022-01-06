06.01.2022 09:51 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 6 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 262 случая заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 397 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 244 225 человек. Выздоровело 231 763 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 055 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 280 человек (в том числе 262 жителей города Харькова). 31 человек заболел в Изюмском районе, 25 – в Купянском, 21 – в Чугуевском, 17 – в Красноградском, 13 – в Богодуховском, 10 – в Лозовском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 5 января.