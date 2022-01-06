06.01.2022 09:32 Рита Парфенова

Отключение отопления и горячей воды в Харькове 6 января 2022 года: адреса

Подача отопления и горячей воды в части домов Новобаварского и Основянского районов Харькова временно прекращена в четверг, 6 января.

Отключение связано с необходимостью устранения дефекта трубопровода диамеетром 400 мм на Гимназической набережной, 24. Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на сайт коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети".



В связи с этим до 19.00 5 января будут отсутствовать отопление и горяя вода по следующим адресам:

Новобаварский район:

ул. Марьинская, 7, 11, 12/14, 13/15, 15, 18, 20, 22,

ул. Москалевская, 2,

наб. Нетиченская, 15

пер. Столярный, 4Б

Основянский район:

пер. Ващенковский, 28Б,

ул. Воскресенская, 13, 7, 17, 27, 29, 31,

наб. Гимназическая, 20, 22, 24, 26,

ул. Грековская, 3, 5, 6

м-н Ирины Бугримовой, 1

ул. Екатерининская, 23, 7, 8,

ул. Москалевская, 5, 5А, 7, 7В, 9,

пер. Мясной, 5,

наб. Нетиченская, 8,

пл. Урицкого, 31.



Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением , жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».