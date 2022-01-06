Отключение отопления и горячей воды в Харькове 6 января 2022 года: адреса

Подача отопления и горячей воды в части домов Новобаварского и Основянского районов Харькова временно прекращена в четверг, 6 января.
Отключение связано с необходимостью устранения дефекта трубопровода диамеетром 400 мм на Гимназической набережной, 24. Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на сайт коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети".
В связи с этим до 19.00 5 января будут отсутствовать отопление и горяя вода по следующим адресам:
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