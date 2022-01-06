    
Главная Новости Харькова ЖКХ Отключение отопления и горячей воды в Харькове 6 января 2022 года: адреса
06.01.2022  09:32   Рита Парфенова

Отключение отопления и горячей воды в Харькове 6 января 2022 года: адреса

Подача отопления и горячей воды в части домов Новобаварского и Основянского районов Харькова временно прекращена в четверг, 6 января.

Аварийное отключение отопления

Отключение связано с необходимостью устранения дефекта трубопровода диамеетром 400 мм на Гимназической набережной, 24. Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на сайт коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети".

В связи с этим до 19.00 5 января будут отсутствовать отопление и горяя вода по следующим адресам:

Новобаварский район:

  • ул. Марьинская, 7, 11, 12/14, 13/15, 15, 18, 20, 22,
  • ул. Москалевская, 2,
  • наб. Нетиченская, 15
  • пер. Столярный, 4Б

Основянский район:

  • пер. Ващенковский, 28Б,
  • ул. Воскресенская, 13, 7, 17, 27, 29, 31,
  • наб. Гимназическая, 20, 22, 24, 26,
  • ул. Грековская, 3, 5, 6
  • м-н Ирины Бугримовой, 1
  • ул. Екатерининская, 23, 7, 8,
  • ул. Москалевская, 5, 5А, 7, 7В, 9,
  • пер. Мясной, 5,
  • наб. Нетиченская, 8,
  • пл. Урицкого, 31.
     
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
Источник:   ХТС
 Тэги:  отключение воды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.01 ЖКХ В пяти районах Харькова отключат холодную воду 6 января. Список адресов 05.01 ЖКХ В шести районах Харькова отключат холодную воду 5 января. Список адресов 04.01 ЖКХ В восьми районах Харькова отключат холодную воду 4 декабря. Список адресов
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 