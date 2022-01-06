06.01.2022 09:15 Евгений Клочко

Рынок труда Харькова – молодежь активно ищет работу

Первые дни 2022 года не отличились затишьем на рынке труда Украины и, в частности, в Харькове.

Работодатели активно публиковали новые вакансии, а поисковики искали работу. Кадровый портал grc.ua подготовил актуальный обзор рынка труда Харькова в первую неделю нового года.

Харьков занимает второе место после Киева по количеству актуальных вакансий среди городов миллионников Украина. Доля актуальных харьковских вакансий в начале 2022 года составляет 5% всех актуальных на сайте grc.ua. Средняя заработная плата в Харькове в открытых вакансиях составляет 16 500 грн. и находится на одном уровне с Днепром, где среднее предлагаемое заработная плата – 16 400 грн. Несколько больший оклад предлагают сейчас в Одессе (17 500 грн) и Львове (17 400 грн). Лидером среди городов миллионников по средней заработной плате остается столица – в Киеве предлагают в среднем 25 800 грн.

Кого ищут?

В среднем по Харькову актуальные вакансии перекрывают потребность в работе на 45%. Больше трети всех вакансий Харькова (38%) открыты для специалистов без опыта работы или с минимальным опытом работы (до года). Еще 46% работодателей ищут специалиста с опытом работы от года до трех. 15% вакансий доступны кандидатам с опытом работы до шести лет. Для поисковиков с опытом работы от 6 лет открыто 1% вакансий.

В начале 2022 года харьковским работодателям в первую очередь требуются работники в сфере ИТ (25% от всех актуальных). По сравнению с ноябрем прошлого года (23%) вакансий в этой сфере стало больше. Второй по популярности профессиональной сферой, нуждающейся в работниках, является сфера продажи (19%), на третьем месте – предложения для студентов и лиц без опыта. Харьков, как очаг студенчества, имеет высокий уровень конкуренции в данной категории. На 1 вакантное рабочее место студентов и молодежи приходится 4 поисковика. В сфере ИТ конкуренция на уровне 1,5, а в сфере продаж конкуренции нет – 1 человек на вакантное место.

Сколько готовы платить?

Средняя предлагаемая заработная плата в Харькове в актуальных вакансиях составляет 16 500 грн. При этом 40% работодателей предлагают кандидатам, которые ищут работу, заработную плату от 7 400 грн. Практически каждый четвертый работодатель (26%) предлагает оклад от 14 100 грн., еще в 15 % вакансий указана заработная плата от 20 800 грн. Вакансий, предлагающих оклад от 27 500 грн – 11%, более высокие оклады (от 34 200 грн) предлагают 8% работодателей.

Наибольшую оплату труда предлагают в сфере Топ-менеджмента (95 500 грн), ИТ (55 000 грн) и в сфере Консультирования (30 000 грн). Меньше платят студентам (11 300 грн) и работникам в сфере Туризма (13 100 грн).

Кто ищет?

Ищут работу в Харькове преимущественно студенты и лица, только начинающие карьерный путь (22%), причем по сравнению с ноябрем 2021 года доля таких выросла на 8% (ноябрь 2021 – 16%). Дальше по популярности поисковиков идут сферы: маркетинг, реклама, PR (13%), ИТ/телеком (10%), Топ-менеджмент (10%) и Административный персонал (8%). Меньше поисковиков в сфере Страхование и инсталляция и сервис (0,1%). Среди активных соискателей работы в Харькове преобладающая большинство опытных кандидатов, половина (50%) с опытом работы более 6 лет. Поисковиков без опыта работы всего 27%.

Молодежь Харькова становится все более активным игроком на местном рынке труда, 5% человек возрастом до 18 лет, и 30% в возрасте 18 – 30 лет уже ищет себе работу. Лиц в возрасте 30 - 40 лет, которые сейчас ищут работу – 25%, а в возрасте 40 – 50 лет – 26%. Даже лица более старшего возраста достаточно активны соискателями работы, в возрасте 50 – 60 лет таких 12%, и старше 60 лет – 2%.

Данные были получены в результате анализа базы резюме и вакансий сайта grc.ua в январе 2022 года.