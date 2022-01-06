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06.01.2022  09:00   

«Металлист-1925» продал первый NFT-токен

Харьковский «Металлист-1925» объявил о продаже первого клубного NFT-токена. Уникальная карточка Дмитрия Крыськива нашла своего обладателя.

«Металлист-1925» продал первый NFT-токен
 
NFT – уникальные цифровые токены с различными изображениями, карточками, видео и другими коллекционными предметами, каждый из которых создается в единственном экземпляре с использованием блокчейн-технологий. 
 
NFT в спорте приобретает все большую популярность, и все большее число клубов стараются выпустить собственные токены. Например, «Манчестер Сити», за который выступает игрок сборной Украины Александр Зинченко, в мае выпустил свою NFT-коллекцию, посвященную победе в АПЛ. «Ман Сити» вновь является главным претендентом на чемпионство в Англии, и для того, чтобы сделать ставку на успех команды Зинченко, достаточно скачать приложение 1xbet и заключить пари со смартфона.
 
«Металлист-1925» стал первым украинским клубом, запустившим собственную коллекцию цифровых карточек. 30 декабря пресс-служба команды объявила о старте продаж 9 уникальных карточек, в том числе – с изображениями игроков клуба: Владислава Дмитренко, Артема Габелка, Дмитрия Крыськива, Марлисона и Амара Квакича.
 
Карточка с изображением Крыськива была продана 3 января в формате аукциона за 0,201 BNB (Binance Coin) – около $103 по актуальному курсу.
 
При этом права на Крыськива не принадлежат «Металлисту» – в начале сезона 21-летний полузащитник был арендован харьковским клубом у донецкого «Шахтера». 
 
Напомним, харьковский «Металлист-1925» объявил о прекращении сотрудничества с левым защитником Артуром Западней. У игрока истек срок контракта с клубом.
 
Тэги:  футбол, металлист-1925, харьков, nft-токен
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