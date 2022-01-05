05.01.2022 11:52

«Металлист-1925» расстался с Артуром Западней

Харьковский «Металлист-1925» объявил о прекращении сотрудничества с левым защитником Артуром Западней. У игрока истек срок контракта с клубом.

В то время, как большинство новостей об украинских клубах связаны с переходами футболистов, в большинстве других европейских лиг сезоны находятся в самом разгаре. Например, 6 января «Дженоа» Андрея Шевченко встретится в чемпионате «Италии» с Сассуоло. Сделать ставку на этот и другие матчи можно в БК Лига Ставок. На сайте «РБ» пользователи могут узнать, как вывести фрибет в Лиге Ставок , получив выгоду уже с первого выигранного пари.

Западня перешел в состав «Металлиста-1925» в январе прошлого года из «Десны». Игрок помог харьковчанам завоевать путевку в Премьер-лигу по итогам прошлого сезона, проведя 15 встреч в Первой лиге.

В этом сезоне в активе 31-летнего футболиста 12 матчей за «Металлист» в Премьер-лиге, в которых он отметился одним забитым мячом и четырьмя желтыми карточками. Кроме того, Западня дважды вышел на поле в Кубке Украины.

За свою карьеру воспитанник мариупольского «Ильичевца» успел поиграть за «Ворсклу», запорожский «Металлург», «Сумы», «Верес», «Львов», «Волынь» и «Десну». В активе Западни также имеются три матча за молодежную сборную Украины.

После 18 туров «Металлист-1925» занимает десятую строчку турнирной таблицы УПЛ. В активе у подопечных Валерия Кривенцова 19 баллов.

Напомним, футбольный клуб «Металлист» объявил о переходе флангового полузащитника Артура Мурзы , выступавшего ранее за киевскую «Оболонь».