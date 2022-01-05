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05.01.2022  11:40   Виталий Хиневич

Главный дипломат ЕС прилетел в Харьков и назвал причину визита

Высокопоставленный чиновник прибыл в Украину 4 января.

Жозеп Боррель
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф».
 
Отмечается, что Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Харьков. На своей странице в Twiiter он разместил фотографию с Харьковского аэропорта и государственный флаг Украины. 
 
 Визит политика в Украину связан с наращиванием количества российских военных на украинской границе.
 
«В связи с растущим военным наращиванием России я здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержать последовательные усилия по реформированию, которые имеют ключевое значение для устойчивости суверенитета» -, отметил Жозеп Боррель. 
 
Дипломат также отметил, что его первый в 2022 году визит состоится в Киев и Станицу Луганская.
 
Напомним, во время визита в Харьковскую область президент Украины вручил государственные награды.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  харьков, жозеп боррель
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