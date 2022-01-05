05.01.2022 11:40 Виталий Хиневич

Главный дипломат ЕС прилетел в Харьков и назвал причину визита

Высокопоставленный чиновник прибыл в Украину 4 января.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф».

Отмечается, что Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Харьков. На своей странице в Twiiter он разместил фотографию с Харьковского аэропорта и государственный флаг Украины.

Визит политика в Украину связан с наращиванием количества российских военных на украинской границе.

«В связи с растущим военным наращиванием России я здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержать последовательные усилия по реформированию, которые имеют ключевое значение для устойчивости суверенитета» -, отметил Жозеп Боррель.

Дипломат также отметил, что его первый в 2022 году визит состоится в Киев и Станицу Луганская.

Напомним, во время визита в Харьковскую область президент Украины вручил государственные награды.