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05.01.2022  11:24   Евгений Клочко

Одна двойня родилась в Харькове 4 января

39 детей родилось в Харькове во вторник, 4 января.

Одна двойня родилась в Харькове 4 января

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской центр здоровья, среди новорожденных – 21 мальчик и 18 девочек, в том числе одна двойня –  два мальчика, которые появились на свет в городском перинатальном центре.

От всей редакции РЕДПОСТ поздравляем счастливых родителей и желаем крохотным харьковчанам крепкого здоровья.

Напомним, в воскресенье, 2 января, родилось 26 детей: 14 мальчиков и 12 девочек, в том числе одна "королевская двойня" – мальчик и девочка.

Тэги:  новорожденные, дети, харьков
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