05.01.2022 11:24 Евгений Клочко

Одна двойня родилась в Харькове 4 января

39 детей родилось в Харькове во вторник, 4 января.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской центр здоровья, среди новорожденных – 21 мальчик и 18 девочек, в том числе одна двойня – два мальчика, которые появились на свет в городском перинатальном центре.

От всей редакции РЕДПОСТ поздравляем счастливых родителей и желаем крохотным харьковчанам крепкого здоровья.

Напомним, в воскресенье, 2 января, родилось 26 детей: 14 мальчиков и 12 девочек, в том числе одна "королевская двойня" – мальчик и девочка.