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04.01.2022  10:31   Евгений Клочко

В Харькове 2 января родилась "королевская двойня"

76 детей родилось в Харькове за последние четыре дня – 31 декабря, 1, 2 и 3 января.


В Харькове 2 января родилась "королевская двойня"
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской центр здоровья. 
 
Так, в пятницу, 31 декабря, в городе родился 21 ребенок: 16 мальчиков и 5 девочек. 
 
В субботу, 1 января, было 14 новорожденных: 9 мальчиков и 5 девочек, в том числе одна двойня – два мальчика, которые появились на свет в областном перинатальном центре.
 
В воскресенье, 2 января, родилось 26 детей: 14 мальчиков и 12 девочек, в том числе одна "королевская двойня" – мальчик и девочка, которые появились на свет в городском перинатальном центре. 
 
В понедельник, 3 января, было 15 новорожденных: 6 мальчиков и 9 девочек.
 
От всей редакции РЕДПОСТ поздравляем счастливых родителей и желаем крохотным харьковчанам крепкого здоровья.
 
Тэги:  новорожденные, дети, харьков
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