04.01.2022 10:31 Евгений Клочко

В Харькове 2 января родилась "королевская двойня"

76 детей родилось в Харькове за последние четыре дня – 31 декабря, 1, 2 и 3 января.



В Харькове 2 января родилась "королевская двойня"



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской центр здоровья.

Так, в пятницу, 31 декабря, в городе родился 21 ребенок: 16 мальчиков и 5 девочек.

В субботу, 1 января, было 14 новорожденных: 9 мальчиков и 5 девочек, в том числе одна двойня – два мальчика, которые появились на свет в областном перинатальном центре.

В воскресенье, 2 января, родилось 26 детей: 14 мальчиков и 12 девочек, в том числе одна "королевская двойня" – мальчик и девочка, которые появились на свет в городском перинатальном центре.

В понедельник, 3 января, было 15 новорожденных: 6 мальчиков и 9 девочек.

От всей редакции РЕДПОСТ поздравляем счастливых родителей и желаем крохотным харьковчанам крепкого здоровья.