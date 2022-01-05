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05.01.2022  11:10   Виталий Хиневич

Для абитуриентов началась регистрация на пробное ВНО

5 января открылась регистрация для прохождения пробного ВНО.

ВНО
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
 
Отмечается, что пройти регистрацию желающие могут до 22 января текущего года. Абитуриент может подать заявку при помощи интернет сайта. Стоимость пробного тестирования будет составлять от 213 до 309 гривен. 
 
Пробное ВНО позволит участникам поработать с тестами, которые будут составлены в соответствии с учебными программами. Кроме этого, данное мероприятие позволит человеку пройти психологическую адаптацию и потренироваться в заполнении бланков с тестами.
 
Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 23 мая по 17 июня 2022 года.
 
Источник:   МОН Украины
 Тэги:  вно, тестирование, образование, харьков
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