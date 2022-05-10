10.05.2022 15:49 Евгений Клочко

Платформа iLearn бесплатно подготовит выпускников Харьковщины к Мультисту 2022

Чтобы выпускники 2022 года не остались один на один с Национальным мультипредметным тестом (НМТ), "Освітория" и ЮНИСЕФ запускают на платформе iLearn ежедневные бесплатные вебинары.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на общественную организацию "Освітория", первый вебинар состоится уже 12 мая в 17.00: заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко расскажет обо всех особенностях мультитеста и ответит на самые распространенные вопросы. Вебинар можно посмотреть на платформе iLearn.org.ua или на YouTube-канале по ссылке

Следующее онлайн-занятие будет посвящено написанию мотивационного письма, а уже через неделю начнутся ежедневные вебинары по трем предметам: математике, украинскому языку и истории Украины. Их будут проводить опытные эксперты-предметники.

Вскоре на платформе станет доступен тренажер мультипредметного теста, который позволит попробовать свои силы в симуляции НМТ на примере тренировочных вопросов.