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10.05.2022  15:49   Евгений Клочко

Платформа iLearn бесплатно подготовит выпускников Харьковщины к Мультисту 2022

Чтобы выпускники 2022 года не остались один на один с Национальным мультипредметным тестом (НМТ), "Освітория" и ЮНИСЕФ запускают на платформе iLearn ежедневные бесплатные вебинары.

Бесплатная подготовка к НМТ 2022
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на общественную организацию "Освітория", первый вебинар состоится уже 12 мая в 17.00: заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко расскажет обо всех особенностях мультитеста и ответит на самые распространенные вопросы. Вебинар можно посмотреть на платформе iLearn.org.ua или на YouTube-канале по ссылке.
 
Следующее онлайн-занятие будет посвящено написанию мотивационного письма, а уже через неделю начнутся ежедневные вебинары по трем предметам: математике, украинскому языку и истории Украины. Их будут проводить опытные эксперты-предметники.
 
Вскоре на платформе станет доступен тренажер мультипредметного теста, который позволит попробовать свои силы в симуляции НМТ на примере тренировочных вопросов.
 
Источник:   Освіторія
 Тэги:  зно, вно, мультетестирование, харьков
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