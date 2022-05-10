10.05.2022 15:35 Евгений Клочко

Мировые знаменитости, пожертвовавшие деньги для украинских беженцев

Музыканты, актеры и звезды реалити-шоу используют свои платформы, чтобы поддержать разворачивающийся гуманитарный кризис после вторжения России в Украину 24 февраля.

Более 3 миллионов беженцев, многие из которых женщины и дети, бежали от жестоких нападений с небольшим количеством вещей и теперь нуждаются в предметах первой необходимости, таких как еда, вода и жилье. Существует множество способов оказать поддержку - от участия в протестах до информирования общественности, но знаменитости распространяют солидарность и мобилизуют средства для организаций, оказывающих гуманитарную помощь беженцам на местах. Несладко приходится и молчаливым россиянам. Теперь, даже играть в онлайн казино может далеко не каждый россиянин, благодаря санкциям.

Вот список звезд, сделавших значительный денежный вклад в помощь людям, пострадавшим от кризиса в Украине. Среди них:

Саймон Пегг;

Кит Харрингтон;

Леонардо ДиКаприо;

Джиджи Хадид и другие.

Мила Кунис и Эштон Катчер

Эта пара начала кампанию GoFundMe для Украины, пожертвовав 4 марта 3 миллиона долларов. С тех пор было собрано более 18 миллионов долларов. Бывшие звезды "Шоу 70-х" выступили с инициативой в видеоролике, в котором Кунис, родившаяся в Черновцах, Украина, и приехавшая в США в 1991 году, поделилась гордостью за свое наследие. Катчер присоединился к ним, чтобы рассказать о том, как их усилия по сбору средств помогут делу.

"И хотя мы являемся свидетелями храбрости жителей страны, в которой она родилась, мы также являемся свидетелями потребностей тех, кто выбрал безопасность" - сказал Катчер в видеоролике.

Собранные средства помогут компании по аренде жилья Airbnb предоставить жилье украинским беженцам в партнерстве с грузовой компанией Flexport, которая будет доставлять вещи беженцам.

Джиджи Хадид

Супермодель объявила в воскресенье, что пожертвует все свои доходы от участия в показах Недели моды осень 2022 в этом месяце на поддержку гуманитарной помощи людям, пострадавшим от вторжения России в Украину. Хадид, чей отец является палестинцем, также жертвует средства людям в Палестине, пострадавшим от конфликта между Израилем и Хамасом. Именно поэтому ей как никому знакома ситуация, разворачивающаяся в Украине.

Леонардо Ди Каприо

Актер и защитник климата пожертвовал 10 миллионов долларов на поддержку Украины через Международный фонд. Бабушка Ди Каприо родилась в Одессе, Украина, и эмигрировала в Германию в 1917 году.

The Weeknd

Поэт-песенник и исполнитель проекта Global Citizen Абель Тесфайе, также известный как The Weeknd, выделил 1 миллион долларов Всемирной продовольственной программе для поддержки усилий организации по борьбе с голодом во всем мире. В дополнение к первоначальному прямому пожертвованию в размере $500 000, артист выделит до $500 000 от своего предстоящего тура. Эти средства будут использованы для поддержки украинских беженцев и людей, находящихся в других гуманитарных кризисах по всему миру.

Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм

Пара пожертвовала 1 миллион фунтов стерлингов на поддержку помощи Украине через ЮНИСЕФ, послом которого является Дэвид Бекхэм. 20 марта Дэвид также передал свой аккаунт в Instagram Ирине, руководителю областного перинатального центра в Харькове, Украина, которая в течение дня публиковала видео. Звезда футбола призвал подписчиков присоединиться к нему в пожертвовании ЮНИСЕФ и отметил "удивительную работу Ирины и таких медицинских работников, как она, по спасению жизней в Украине".

Ирина поделилась кадрами, на которых новорожденных лечат в подвалах, чтобы не попасть под бомбы, и сказала, что ее сотрудники работают круглосуточно, чтобы помочь пациентам. Данная ситуация получила мировую огласку и обратила внимание миллионов людей на ужасы войны.

Кит Харингтон

Звезда "Игры престолов" присоединился к множеству других актеров, включая Эдриана Лестера, Саймона Пегга, Хью Бонневилля и Дэвида Теннанта, в видеороликах и радиорекламе, чтобы помочь собрать 120 миллионов долларов для Комитета по чрезвычайным ситуациям - коалиции из 15 ведущих гуманитарных некоммерческих организаций Великобритании, которые поддерживают усилия по оказанию помощи Украине.