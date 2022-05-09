09.05.2022 18:15 Евгений Клочко

Реакция общественных деятелей на войну в Украине

Реакция знаменитостей на глобальные кризисы не всегда попадает в нужный тон, но ряд мировых звезд высказались по поводу насилия в Украине, после нападения России 24 февраля.

Украинские знаменитости, включая боксера Владимира Кличко, актрису Ольгу Куриленко и профессионала "Танцев со звездами" Максима Чмерковского, осудили насилие. Российские общественные деятели, включая теннисиста Андрея Рублева и певицу Регину Спектор, также выступили с призывами к миру. Звезды обратились к народу, призвав отложить будничные дела и обратить внимание на эту угрозу. Конечно, можно играть в онлайн казино и не думать ни о чем, но рано или поздно, можно столкнуться с агрессией России.

Несколько звезд Голливуда и Болливуда также выступили с публичными заявлениями. Американская актриса Хайден Панеттьери, у которой есть ребенок от Кличко, рассказала о "силе украинского народа" в социальных сетях, Приянка Чопра сказала, что события последней недели "ужасают", а Шон Пенн отправился в Киев, чтобы продолжить работу над документальным фильмом, который он снимает о российско-украинском конфликте. Против войны высказались:

Шон Пенн;

Эштон Катчер;

Ольга Куриленко и другие звезды.

Анна-Линн МакКорд

34-летняя актриса сериала "90210" Анна-Линн МакКорд опубликовала в Твиттере стихотворение под названием "Dear Mister President Vladimir Putin", в котором она напрямую обратилась к Путину, предположив, что его путь был бы другим, если бы она была его матерью. Путин, которому 69 лет, старше МакКорд на 35 лет.

На видео, которое длится 2 минуты 20 секунд, Маккорд исполняет свое поэтическое обращение к российскому президенту.

"Мне очень жаль, что я не была вашей матерью. Если бы я была твоей матерью, ты был бы так любим. Держали бы в объятиях радостного света. И никогда бы не случилось этой беды", - начинается стихотворение.

Оно продолжает: "Мир разворачивался перед нашими глазами. Чистая гибель нации, мирно сидящей под ночным небом".

"Если бы я была твоей матерью, мир был бы теплым. Столько смеха и радости, ничто бы не причиняло вреда".

В Твиттере стихотворение раскритиковали как "шедевр настоящей белой женщины" и сравнили с кавером Галь Гадот и ее друзей на песню Imagine 2020 года, который назвали глухим, учитывая, что вирус оказывает большее влияние на более бедные сообщества.

Маккорд защитила свое решение опубликовать стихотворение, сказав: "Я знаю, как легко я могла бы сама стать диктатором.

"Если бы некоторые обстоятельства моей жизни сложились иначе, если бы я была менее склонна к исцелению и более склонна к оправданию, я могла бы стать мрачным могущественным человеком".

Владимир Кличко

Боксер также выступил в социальных сетях, чтобы осудить нападения России на Украину.

Он также обратился к Instagram, где разместил видео, в котором он призывает международное сообщество "остановить эту войну".

В отдельном сообщении он написал: "Я пишу вам из Киева, столицы страны, находящейся в состоянии войны, страны, на которую нападают и вторгаются со всех сторон. Это не "война Украины", это война Путина".

"За туманом последних нескольких недель скрывались тщательные приготовления, чтобы привести в действие план, который разрабатывался месяцами. Больше никакого тумана и лживых дипломатических заявлений. Теперь российский президент использует военную риторику в чистейших большевистских традициях и переписывает историю, чтобы оправдать свой передел границ. Он ясно дает понять, что хочет уничтожить украинское государство и суверенитет его народа. За словами следуют ракеты и танки. Разрушение и смерть настигают нас. Вот и все, кровь смешается со слезами".

Шон Пенн

Американский актер и режиссер Шон Пенн 24 февраля отправился в Украину со съемочной группой. Он работает над документальным фильмом о российско-украинском конфликте с ноября прошлого года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил про режиссера следующее:

"[Он] демонстрирует такую храбрость, которой не хватает многим другим, в частности, некоторым западным политикам. Чем больше таких людей - настоящих друзей Украины, которые поддерживают борьбу за свободу - тем быстрее мы сможем остановить это чудовищное вторжение России."

Эштон Катчер

Актер Эштон Катчер написал в Твиттере: "Я поддерживаю Украину". Жена Катчера, Мила Кунис, родилась в советской Украине в 1983 году. Ее семья бежала и переехала в США в 1991 году, когда ей было 7 лет.

Кунис не комментировала недавний кризис, но в 2011 году она рассказала газете Telegraph о своих ранних годах: "Мои родители оба имели прекрасную работу, и мне очень повезло. Мы не были бедными, когда жили в России, в то время как большинство людей были очень несчастны".

Ольга Куриленко

Украинская актриса Ольга Куриленко известна своими ролями в фильмах "Квант утешения" и "Черная вдова".

"Молюсь за Украину и безопасность ее народа", - написала она на Instagram 24 февраля вместе с эмодзи молитвенной руки. Она добавила хэштег: "#Pleasestopthewar".

Куриленко имеет украинские, русские и белорусские корни. Она родилась в Бердянске на юго-востоке Украины, но в подростковом возрасте переехала в Париж, Франция, чтобы продолжить карьеру модели.