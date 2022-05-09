09.05.2022 18:34 Дмитрий Колоней
Харьковские тепловики начали работы более чем в полутысяче поврежденных домов
Харьковские теплосети готовят к новому отопительному сезону.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», специалисты предприятия готовятся к новому отопительному сезону. На Слободской котельной ремонтируют и чистят котлы, а в одном из домов на Салтовке меняют транзитный трубопровод, который начинали монтировать еще до войны. Кроме того, масштабные земляные работы выполняют в Киевском районе.
«Началось капитальное восстановление поврежденной боями инфраструктуры. Все чаще используется изопрофлекс на внутриквартальных сетях. Пластиковые теплопроводы гораздо быстрее и легче монтировать», – отметили в КП «ХТС».
Кроме того, ремонтные работы продолжаются на внутридомовых сетях. Рабочие демонтируют батареи и коммуникации в квартирах, которые были повреждены из-за минусовой температуры. По состоянию на сегодня планово предупредительные работы проводятся в 520-ти домах. Однако, как напомнили в КП «ХТС», 15 котельных до сих пор невозможно включить из-за угрозы жизни персонала.
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