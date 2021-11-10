10.11.2021 12:10 Виталий Хиневич

Что ожидает харьковских школьников на ВНО-2022

Основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 23 мая по 17 июня 2022 года.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что регистрация на тестирование начнется с 1 и продлится до 9 марта.

Кроме этого регистрация на Государственную итоговую аттестацию продлится до 1 марта.

Школьники не позднее 29 мая получат информацию, где и когда пройдет оценивание знаний при помощи ВНО.

Пройти пробное тестирование возможно с 19 до 26 марта, регистрация на него будет доступна с 5 до 22 января.

Увеличится и количество дисциплин, которые можно сдать бесплатно.

Выпускникам нужно будет обязательно сдать математику, украинский язык, литературу. На выбор будет предоставлена история Украины либо английский язык.

Бесплатных предметов, которые можно сдать, будет не четыре, а пять. При желании можно сдать больше, но это уже будет осуществляться на платной основе.

Напомним, ранее лучшие школьники Харькова получили от муниципалитета денежные сертификаты на 10 000 грн и благодарности Харьковского городского совета.