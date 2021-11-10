10.11.2021 12:40 Лера Кононова

Осенние скидки в Харькове: ТРЦ Nikolsky

Подборка скидок, доступных в самом центре Харькова, в ТРЦ Nikolsky.





Как пишет РЕДПОСТ, межсезонную распродажу до -30% харьковчане могут застать в:

Benetton (до 9 декабря); S&S (до 9 декабря); Pinko (до 7 декабря).

1000 бонусов за каждые потраченные 100 грн клиенты получат в Jack Wolfskin, накопление бонусных баллов будет длится до 11 ноября, в уже с 12 их можно будет использовать.



Осенние скидки до конца ноября в магазине ESPRIT будут достигать 30%. И столько же процентов кэшбека до 21 ноября будут получать харьковчане в магазине Anabel Arto. А также в Jasmine все еще действует скидка в -60%.

Напомним, ранее мы писали о том, что владельцы «Карты харьковчанина» уже могут получать первые скидки . На данный момент функционал карты такой: Аптека 911 – скидка на 25 наименований; Книголенд – 5% на весь ассортимент; Восторг – 5% на весь ассортимент, кроме акционнных; Парк Горького – 3-16% на все аттракционы; Зоопарк - бесплатный вход. Со списком остальных партнёров можно ознакомится на сайте карты.