Осенние скидки в Харькове: ТРЦ Nikolsky

Подборка скидок, доступных в самом центре Харькова, в ТРЦ Nikolsky.
Как пишет РЕДПОСТ, межсезонную распродажу до -30% харьковчане могут застать в:
1000 бонусов за каждые потраченные 100 грн клиенты получат в Jack Wolfskin, накопление бонусных баллов будет длится до 11 ноября, в уже с 12 их можно будет использовать.
Осенние скидки до конца ноября в магазине ESPRIT будут достигать 30%. И столько же процентов кэшбека до 21 ноября будут получать харьковчане в магазине Anabel Arto. А также в Jasmine все еще действует скидка в -60%.
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Планированию – да, авралам – нет. День склоняет к осторожности и необходимости тщательно взвешивать все «за» и «против».
Погода оправывает пословицу: солнце светит, но не греет. Среда будет ясной, но лучше одеваться потеплее. К вечеру может срываться первый снег.
Сегодня отмечаются несколько международных праздников.
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