10.11.2021 13:05 Виталий Хиневич
Кто будет главным холостяком Украины в новом сезоне
Премьера романтического реалити-шоу «Холостяк-12» запланирована на март 2022 года.
Фото: instagram.com/holostyakstb
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу «СТБ».
Телекомпания назвала имя главного героя программы. Им будет 32-летний Алекс Топольский, который создал успешный бизнес в США.
Отмечается, что Алекс родился и рос в городе Львов, после завершения обучения в университете переехал жить в США. Бизнес главного героя шоу базирован на недвижимости.
Однако жизнь Топольского была отнюдь не легкой, он испытал судьбу эмигранта, несколько раз менял места жительства за границей и пробовал различного рода виды деятельности.
На данный момент холостяк проживает в городе Майами и ищет свою вторую половинку.
Напомним, главным героем
"Холостяка" 11 сезона стал 31-летний харьковский бизнесмен Михаил Заливако.
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