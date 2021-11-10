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10.11.2021  13:05   Виталий Хиневич

Кто будет главным холостяком Украины в новом сезоне

Премьера романтического реалити-шоу «Холостяк-12» запланирована на март 2022 года.

Алекс Топольский
Фото: instagram.com/holostyakstb
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «СТБ».
 
Телекомпания назвала имя главного героя программы. Им будет 32-летний Алекс Топольский, который создал успешный бизнес в США. 
 
Отмечается, что Алекс родился и рос в городе Львов, после завершения обучения в университете переехал жить в США. Бизнес главного героя шоу базирован на недвижимости. 
 
 
Однако жизнь Топольского была отнюдь не легкой, он испытал судьбу эмигранта, несколько раз менял места жительства за границей и пробовал различного рода виды деятельности.
 
На данный момент холостяк проживает в городе Майами и ищет свою вторую половинку. 
 
Напомним, главным героем "Холостяка" 11 сезона стал 31-летний харьковский бизнесмен Михаил Заливако.
 
Источник:   СТБ
 Тэги:  холостяк, стб, харьков
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