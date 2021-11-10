10.11.2021 13:05 Виталий Хиневич

Кто будет главным холостяком Украины в новом сезоне

Премьера романтического реалити-шоу «Холостяк-12» запланирована на март 2022 года.

Фото: instagram.com/holostyakstb

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «СТБ».

Телекомпания назвала имя главного героя программы. Им будет 32-летний Алекс Топольский, который создал успешный бизнес в США.

Отмечается, что Алекс родился и рос в городе Львов, после завершения обучения в университете переехал жить в США. Бизнес главного героя шоу базирован на недвижимости.

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Однако жизнь Топольского была отнюдь не легкой, он испытал судьбу эмигранта, несколько раз менял места жительства за границей и пробовал различного рода виды деятельности.

На данный момент холостяк проживает в городе Майами и ищет свою вторую половинку.

Напомним, главным героем "Холостяка" 11 сезона стал 31-летний харьковский бизнесмен Михаил Заливако.