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16.10.2021  16:06   Евгений Клочко

Из холостячек в Мисс Украина Вселенная-2021. Кто будет представлять страну в международном конкурсе красоты

Днепрянка Анна Неплях будет представлять Украину на международном конкурсе красоты Miss Universe-2021, который состоится в декабре 2021 года в Израиле.

Miss Universe-2021 Анна Неплях
 
В Киеве состоялся финал конкурса красоты Мисс Украина Вселенная-2021. Его победительницей стала бывшая участница шоу "Холостяк", 27-летняя Анна Неплях из Днепра, сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на Корреспондент.net.
 
Корону победительнице вручила Мисс Украина Вселенная-2020 Елизавета Ястремская. Теперь новоиспеченная мисс будет представлять Украину на международном конкурсе красоты Miss Universe-2021, который состоится в Израиле в декабре 2021 года.
 
Остальные призовые места распределились следующим образом:
  • IV Мисс Украина Вселенная-2021 стала Юлия Семенихина, 20 лет, Каменец-Подольский
  • III Мисс Украина Вселенная-2021 стала София Дорчинец, 20 лет, Ужгород
  • II Мисс Украина Вселенная-2021 стала Неля Попович, 25 лет, Ужгород
  • I Мисс Украина Вселенная-2021, стала Виктория Апанасенко 28 лет, Чернигов

Справка: Анна Неплях — модель, художница, участница ТВ-шоу «Холостяк» (10 сезон) на телеканале СТБ в Украине. Родилась в Днепропетровске 5 июня 1997 года.

Источник:   https://korrespondent.net/lifestyle/4406760-stala-yzvestna-myss-ukrayna-vselennaia-2021
 Тэги:  конкурс красоты
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