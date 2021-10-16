16.10.2021 16:06 Евгений Клочко

Из холостячек в Мисс Украина Вселенная-2021. Кто будет представлять страну в международном конкурсе красоты

Днепрянка Анна Неплях будет представлять Украину на международном конкурсе красоты Miss Universe-2021, который состоится в декабре 2021 года в Израиле.

В Киеве состоялся финал конкурса красоты Мисс Украина Вселенная-2021. Его победительницей стала бывшая участница шоу "Холостяк", 27-летняя Анна Неплях из Днепра, сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на Корреспондент.net.

Корону победительнице вручила Мисс Украина Вселенная-2020 Елизавета Ястремская. Теперь новоиспеченная мисс будет представлять Украину на международном конкурсе красоты Miss Universe-2021, который состоится в Израиле в декабре 2021 года.

Остальные призовые места распределились следующим образом:

IV Мисс Украина Вселенная-2021 стала Юлия Семенихина, 20 лет, Каменец-Подольский

III Мисс Украина Вселенная-2021 стала София Дорчинец, 20 лет, Ужгород

II Мисс Украина Вселенная-2021 стала Неля Попович, 25 лет, Ужгород

I Мисс Украина Вселенная-2021, стала Виктория Апанасенко 28 лет, Чернигов

Справка: Анна Неплях — модель, художница, участница ТВ-шоу «Холостяк» (10 сезон) на телеканале СТБ в Украине. Родилась в Днепропетровске 5 июня 1997 года.