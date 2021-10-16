Из холостячек в Мисс Украина Вселенная-2021. Кто будет представлять страну в международном конкурсе красоты

Днепрянка Анна Неплях будет представлять Украину на международном конкурсе красоты Miss Universe-2021, который состоится в декабре 2021 года в Израиле.
Справка: Анна Неплях — модель, художница, участница ТВ-шоу «Холостяк» (10 сезон) на телеканале СТБ в Украине. Родилась в Днепропетровске 5 июня 1997 года.
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