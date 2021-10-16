16.10.2021 15:35 Евгений Клочко

Харьков остался в "оранжевой" зоне карантина, несмотря на "красные" соседние области

15 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальный телеграмм-канал Министра кабинета министров Украины Олега Немчинова.

По результатам Государственная комиссия решила установить:

С 00 часов 00 минут 18 октября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Также применить на территории этих областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

Напомним, Харьков перешел в "оранжевую" зону эпидемической опасности с 10 октября. Городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям соберется 18 октября для рассмотрения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе и возможным пересмотром нахождения Харькова в "оранжевой" зоне.