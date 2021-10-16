16.10.2021 15:35 Евгений Клочко
Харьков остался в "оранжевой" зоне карантина, несмотря на "красные" соседние области
15 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на официальный телеграмм-канал Министра кабинета министров Украины Олега Немчинова.
По результатам Государственная комиссия решила установить:
С 00 часов 00 минут 18 октября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.
Также применить на территории этих областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.
Напомним, Харьков перешел в "оранжевую" зону
эпидемической опасности с 10 октября. Городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям соберется 18 октября для рассмотрения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе и возможным пересмотром нахождения Харькова в "оранжевой" зоне.
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