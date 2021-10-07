07.10.2021 17:27 Евгений Клочко

Харьков переходит в "оранжевую" зону карантина: что известно

Решение перехода Харькова в "оранжевую" зону карантина было принято на городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , с 00:00 часов воскресенья 10 октября в городе начнут действовать правила "оранжевой" зоны карантина. По словам заместителя Харьковского городского головы Андрея Руденко, продлятся ограничения "оранжевой" зоны до 18 октября, когда комиссия вновь соберется на пересмотр вопроса относительно нахождения города в той или иной зоне.

Какие ограничения действуют в "оранжевой" зоне

В «оранжевой» зоне действуют все ограничения «желтой» зоны, а также предусмотрены ограничения:

проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек при условии, что 1 человек приходится на 10 кв. м площади здания;

посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;

ограничено плановые госпитализации. Исключение составляют помощь беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативным больным, а также случаи, когда есть риск для жизни пациента.

Запрещена работа:

хостелов и турбаз;

ресторанов, ночных клубов ночью,

спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме учреждений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв м помещения);

детских лагерей;

массовые собрания более 100 человек (один человек на 20 кв м).

Перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляются только в количестве 50% мест для сидения.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 7 октября.