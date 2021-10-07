07.10.2021 17:15 Виталий Хиневич

Продавала мотоцикл: на Харьковщине выявили факт мошенничества

Сотрудники полиции уличили жительницу Днепропетровской области в совершении мошенничества.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что при помощи интернет платформы гражданка разместила объявление о продаже несуществующего транспортного средства стоимостью 57 тысяч гривен.

Сотрудниками харьковского отделения полиции было установлено, что 37-летняя женщина из другого региона страны завладела денежными средствами потерпевшего.

В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства злоумышленницы были изъяты деньги, мобильные телефоны, банковские карты, роутер.

Кроме этого, при изучении данных, находящихся в мобильном телефоне, была обнаружена информация о присвоении денежных средств от другого потерпевшего.

Подозреваемой в совершении преступлений может грозить до 8 лет лишения свободы. Данные санкции предусмотрены частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, мужчина присвоил себе две квартиры на общую сумму почти 1 миллион 400 тысяч гривен. 37- летний ранее судимый харьковчанин совместно с сообщниками завладели жильем по проспекту Тракторостроителей.