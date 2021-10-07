07.10.2021 16:49 Дмитрий Колоней

В Харькове подешевеет подсолнечное масло

Цены на растительные масла начали падать.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на GrainTrade, цены на растительные масла уже достигли своего максимума. Теперь они начинают падать. Связано это с двумя тенденциями. С одной стороны, в Украине очень низкий экспортный спрос на масло и цены постепенно снижаются до уровня цен спроса.

С другой строны, очень велико и продолжает расти предложение подсолнечника. Поэтому снижение цен на масло опустит на этой неделе закупочные цены на подсолнечник (с содержанием масла 49%) с 18 800-19 500 грн/т до 18 500-19 000 грн/т.

Кроме того, на этой неделе на рынок повлияет отсутствие активности со стороны основного импортера – Китая, где с 1 по 7 октября будут праздновать День основания КНР, но учитывая выходные дни, каникулы могут затянуться до 10 октября.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове упали цены на некоторые продукты, среди которых картофель, морковь, свекла, капуста, лук, ячмень, гороховая крупа, кукурузная крупа, сахар, тепличные огурцы.