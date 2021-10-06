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06.10.2021  15:45   Валерия Кононова

Цены на бензин и дизельное топливо в Харькове снова скакнули вверх

Тенденция подорожания бензина и дизеля все еще не радует украинцев, ведь только недавно стоимость уже пересчитывалась.

Цены на бензин и дизельное топливо в Харькове
 
Однако уже сегодня некоторые АЗС подняли цену на бензин и дизель, о чем стало известно РЕДПОСТ благодаря Консалтинговой группе «А-95». 
 
Разные АЗС изменили свою ценовую политику на разный процент, однако в среднем цена по стране выросла на одну копейку для А-92, и на пять копеек для А-95 и дизеля. 
 
Более развернутые цены предоставлены нами в таблице, где указана цена на различных заправках и ее изменение.
 
Цены на бензин и дизельное топливо в Харькове
 
Наш корреспондент отправился на заправку, дабы узнать, не вышли ли цены харьковского бензина за пределы дозволенного, ведь недавно Министерство экономики опубликовало те самые «пределы», к которым уже добавляется наценка. В данном случае это 26,5 грн для бензина и 23,23 грн для дизеля из расчета за литр. 
 
Если же высчитывать наценки, то допустимые цены лежат в пределах 31,5 грн за бензин и 30,23 грн за дизель.
 
Цены на бензин и дизельное топливо в Харькове
 
На фото зафиксирована стоимость бензина и дизеля в Харькове состоянием на 6 октября.
 
Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление, которым установил максимальную торговую надбавку на бензин и дизельное топливо.
 
Тэги:  харьков, цены, бензин
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