06.10.2021 15:45 Валерия Кононова

Цены на бензин и дизельное топливо в Харькове снова скакнули вверх

Тенденция подорожания бензина и дизеля все еще не радует украинцев, ведь только недавно стоимость уже пересчитывалась.

Однако уже сегодня некоторые АЗС подняли цену на бензин и дизель, о чем стало известно РЕДПОСТ благодаря Консалтинговой группе «А-95».

Разные АЗС изменили свою ценовую политику на разный процент, однако в среднем цена по стране выросла на одну копейку для А-92, и на пять копеек для А-95 и дизеля.

Более развернутые цены предоставлены нами в таблице, где указана цена на различных заправках и ее изменение.

Наш корреспондент отправился на заправку, дабы узнать, не вышли ли цены харьковского бензина за пределы дозволенного, ведь недавно Министерство экономики опубликовало те самые «пределы», к которым уже добавляется наценка. В данном случае это 26,5 грн для бензина и 23,23 грн для дизеля из расчета за литр.

Если же высчитывать наценки, то допустимые цены лежат в пределах 31,5 грн за бензин и 30,23 грн за дизель.

На фото зафиксирована стоимость бензина и дизеля в Харькове состоянием на 6 октября.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление, которым установил максимальную торговую надбавку на бензин и дизельное топливо.