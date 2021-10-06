06.10.2021 16:00 Виталий Хиневич
В Харькове пройдет третья выставка-пристройство кошек
Мероприятие по пристройству кошек пройдет в Харькове уже в третий раз. В этом году локация – ТРЦ Французский бульвар.
Об этом сообщает корреспндент РЕДПОСТ
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Суть выставки крайне проста – подарить ранее бездомным хвостикам дом. Все коты и кошки, представленные на выставке, прошли медосмотр, получили необходимо лечение и все положенные по возрасту или состоянию здоровья прививки. Для тех, кто хочет проверить здоровье будущего любимца – на мероприятии будет присутствовать вет.врач от клиники «Кузя».
Также организаторы предлагают посетить выставку и маленьким детям, в особенности, если родители не уверены в том, поладит ли ребенок с животным. На выставке можно контактировать с будущими любимцами, все они не просто здоровы и безопасны в контакте, но социализированы и станут отличным другом.
Для младшего поколения на мероприятии будет представлен аквагрим в кошачьей тематике и различные истории из жизни кошачьих.
Самое удивительное – у каждого любимца есть приданное! Вы получите сертификат от вет.клиники «Кузя», запас корма от «Дарвин» и несколько предметов быта для кошки – миску, лоток и переноску.
Обратите внимание, что для того, чтобы забрать будущего члена семьи, вам понадобиться паспорт. Ведь до передачи хвостика в новую семью проводится рассказ о его привычках, особенностях породы, необходимости определенного ухода, а также оформляется договор. Тем не менее, оплата за малыша не требуется, лишь видеоотчет о его здоровье и благополучии по месту прибытия.
Успейте за своим любимцем в субботу, 9 октября, в ТРЦ Французский бульвар.
Напомним, сотрудники Харьковского городского приюта для бездомных животных
в 2020 году нашли новый дом и вернули в прежние семьи 2466 собак и котов.
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