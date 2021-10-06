06.10.2021 16:00 Виталий Хиневич

В Харькове пройдет третья выставка-пристройство кошек

Мероприятие по пристройству кошек пройдет в Харькове уже в третий раз. В этом году локация – ТРЦ Французский бульвар.

Об этом сообщает корреспндент РЕДПОСТ

Суть выставки крайне проста – подарить ранее бездомным хвостикам дом. Все коты и кошки, представленные на выставке, прошли медосмотр, получили необходимо лечение и все положенные по возрасту или состоянию здоровья прививки. Для тех, кто хочет проверить здоровье будущего любимца – на мероприятии будет присутствовать вет.врач от клиники «Кузя».

Также организаторы предлагают посетить выставку и маленьким детям, в особенности, если родители не уверены в том, поладит ли ребенок с животным. На выставке можно контактировать с будущими любимцами, все они не просто здоровы и безопасны в контакте, но социализированы и станут отличным другом.

Для младшего поколения на мероприятии будет представлен аквагрим в кошачьей тематике и различные истории из жизни кошачьих.

Самое удивительное – у каждого любимца есть приданное! Вы получите сертификат от вет.клиники «Кузя», запас корма от «Дарвин» и несколько предметов быта для кошки – миску, лоток и переноску.

Обратите внимание, что для того, чтобы забрать будущего члена семьи, вам понадобиться паспорт. Ведь до передачи хвостика в новую семью проводится рассказ о его привычках, особенностях породы, необходимости определенного ухода, а также оформляется договор. Тем не менее, оплата за малыша не требуется, лишь видеоотчет о его здоровье и благополучии по месту прибытия.

Успейте за своим любимцем в субботу, 9 октября, в ТРЦ Французский бульвар.

Напомним, сотрудники Харьковского городского приюта для бездомных животных в 2020 году нашли новый дом и вернули в прежние семьи 2466 собак и котов.